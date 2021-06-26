爆料劉政池占國有地挨告 何志偉判賠35萬、登報道歉
民進黨立委何志偉2014年在台北市議員任內爆料指出，時任苗栗縣長劉政鴻的胞弟劉政池霸佔陽明山區國有地，何志偉因而遭到劉政池提告，法院判定何須賠35萬並登報道歉。何志偉雖登報道歉，但是也發表聲明指出，所以為了正義，所付出的代價，他不會後悔，也願意來承擔。
記者呂炯昌／台北報導
2021-06-26 11:31:44｜2021-06-26 11:36:43
2014年時何志偉爆料指出，劉政池霸佔陽明山區國有地，不但蓋豪宅，還破壞樹林植被，何志偉更指出「至少還有10處被佔國有地未曝光」，劉政池因而怒告何志偉求償350萬，高等法院二審認定何志偉未經合理查證，判何志偉須賠劉政池35萬元，還要登報道歉，何志偉雖然上訴，但是今年2月遭到駁回。
何志偉雖然登報道歉，但同時也發表聲明「民意代表監督揭弊是天職、也是責任。國家土地、國家公園被破壞被侵佔，民意代表怎麼能袖手旁觀。77行館的劉政池先生，房子拆了、土地還了、人也去關了。往後，社會上有任何不公義的事，我何志偉還是會挺身而出做相同的事、為正義發聲。所以為了正義，所付出的代價，我不會後悔，也願意來承擔。」
劉政池涉及陽明山「七七行館」案，涉嫌竊占國有土地面積逾4000平方公尺，違法設置地下貨櫃、草皮、地磚、植栽，依違反水土保持法等罪嫌起訴。最高法院2019年12月間針對劉政池擅自設置地下貨櫃部分駁回上訴，判刑1年2月定讞，劉政池已於今年4月假釋出獄。