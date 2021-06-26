實測！搶疫苗殘劑　新北衛生所僅剩4間、診所預約大爆滿

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另外也有2家診所表示，已300多人登記，有的電話預約即可，有的必須到診所現場填寫資料才能預約，另外也有透過先加診所LINE，填寫基本資料後註明要殘劑候補預約，回傳表單就完成，但對方苦笑提醒，目前已300、400人登記了。
至於新北市，雖然多達233處候補登記點，包含醫院、29區衛生所及177家合約診所，不過衛生所部分僅剩泰山、汐止、土城、金山可預約，其餘全數額滿。而醫療院所更慘，記者實測從新北市政府衛生局疫苗接種系統查詢，許多院所的預約網址根本點不開。
以永和區耕莘醫院為例，點下預約網址卻跳出「瀏覽的資料不存在」，而輔大醫院在未來一個月內僅有28日可預約，而地方診所則是以電話預約為主，狀況則和台北市大同小異，不是根本打不進去，就是已停止受理預約。
其實早在昨天指揮中心副指揮官陳宗彥上午表示，疫苗殘劑預約即刻開放後，基層診所電話就被打爆，還有台北市的診所昨日下午3點多就PO文說「殘劑沒有很多，也沒有天天都有殘劑」，但偏偏名單已經登記了500、600人，無奈說「本院已經盡力」。
中央開放殘劑預約，各地方醫療院所、衛生所預約方式不同，像是宜蘭縣各衛生所自昨日下午4時開放電話預約，每所150名為限。台北市各診所，有的電話登記，有的必須到診所現場填寫資料，有的用LINE預約。另外，新北市泰山區衛生所昨晚公告殘劑預約自6/28上午9點開放預約，採網路預約方式，不接受電話預約。
殘劑預約亂象叢生，基層醫療院所抱怨沒有準備時間，電話被打爆，民眾也霧煞煞，甚至有人衝去快打站就為了看能不能幸運打到疫苗，不過根據指揮中心的說明，只有每個施打地點每天的最後一瓶疫苗才可作為殘劑施打，建議民眾如果想要先接種疫苗，手腳不能慢。
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