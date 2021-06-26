疫苗採購新進展！台積電、鴻海BNT完成授權法律文件簽署
行政院日前專案授權台積電和永齡基金會代表政府各採購500萬劑的輝瑞BNT疫苗且捐贈給政府，並承諾會提供必要協助。行政院發言人羅秉成今(26)日表示，經捐贈專案工作小組近日密集的討論與合作，政府昨日已經與台積電和永齡基金會簽署開啟專案採購所必需的法律文件，加速推動專案採購進程。
記者余祥／台北報導
2021-06-26 11:47:30｜2021-06-26 11:47:39
羅秉成表示，政府已完成此一階段承諾的協助事項，台積電和永齡基金會將接續完成採購與捐贈的相關工作，政府也會維持良好公私協力的合作關係，並予以必要協助。
羅秉成表示，基於國內疫情升溫，疫苗需求孔急，經評估台積電和永齡基金會所提出方案和條件的可行性，以及疫苗採購之特殊性與困難度，政府因此安排緊急專案採購。他說，政府感謝這2個捐贈單位這段期間的努力，希望在良好的共同合作基礎上，能達成捐贈採購的目標。
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