開放殘劑預約電話被打爆　高嘉瑜：疫苗地圖APP應快上線

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國民黨立委萬美玲表示，為避免疫苗浪費，指揮中心開放殘劑施打，但卻沒有制定統一標準，記者會一公佈後，服務處的電話接到手軟，各醫院診所和衛生所電話也被打爆了。「大家都在問，誰有候補資格？是網路預約？電話預約？還是現場排隊？可以在不同醫院診所重複登記？可以跨區登記？找民意代表、熟識的醫生，還是找市長會不會比較快？」





高嘉瑜建議「疫苗地圖」APP能趕快上線，即時配對，用公開透明方式，讓民眾知道殘劑施打與使用狀況，讓附近有預約民眾即時接軌，讓每一瓶殘劑能有效運用。