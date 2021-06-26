開放殘劑預約電話被打爆 高嘉瑜：疫苗地圖APP應快上線
為有效利用疫苗，中央流行疫情指揮中心昨日宣布，針對診所當日最後一瓶疫苗開瓶的剩餘劑量，可由接種單位規劃候補名單機制。但是各縣市作法不一，導致民代服務處與診所電話被打爆，立委高嘉瑜呼籲，疫苗預約地圖 appe趕快上路。
記者呂炯昌／台北報導
2021-06-26 12:25:43｜2021-06-26 12:28:56
國民黨立委萬美玲表示，為避免疫苗浪費，指揮中心開放殘劑施打，但卻沒有制定統一標準，記者會一公佈後，服務處的電話接到手軟，各醫院診所和衛生所電話也被打爆了。「大家都在問，誰有候補資格？是網路預約？電話預約？還是現場排隊？可以在不同醫院診所重複登記？可以跨區登記？找民意代表、熟識的醫生，還是找市長會不會比較快？」民進黨立委高嘉瑜表示，自從指揮中心宣布18歲以上可以施打疫苗殘劑後，許多診所接到許多預約電話，甚至有診所接到500多通電話，基層人力也無法負擔，甚至有民眾到診所門口排隊等預約候補，增加民眾移動風險，她呼籲指揮中心能趕快公布統一、公開透明的殘劑施打方式，別把負擔丟給基層診所。
高嘉瑜建議「疫苗地圖」APP能趕快上線，即時配對，用公開透明方式，讓民眾知道殘劑施打與使用狀況，讓附近有預約民眾即時接軌，讓每一瓶殘劑能有效運用。
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