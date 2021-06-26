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孩子IG被網友攻擊　侯昌明夫妻再度道歉：罵我們就好

▲侯昌明（左）、曾雅蘭再度為施打疫苗風波道歉。（圖／資料照）
▲侯昌明（左）、曾雅蘭再度為施打疫苗風波道歉。（圖／資料照）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-06-26 14:15:37

藝人侯昌明、曾雅蘭夫妻前陣子捲入好心肝診所，私打疫苗風波，兩人承認接種第一劑疫苗，事後道歉並捐贈物資、親自做便當，送給前線人員，不過仍有網友不領情，甚至還有酸民去夫妻兩人孩子的IG攻擊謾罵。對此，曾雅蘭、侯昌明24日在臉書開直播再度道歉，希望網友別再針對孩子，直言：「我們做錯，罵我們就好。」

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曾雅蘭與侯昌明在臉書開直播表示，打疫苗確實是錯的，當時接到電話，通知可以施打，真的沒有特別去懷疑，也因為侯昌明長期在好心肝做志工，才會接到電話，絕對沒有特權這件事。而最令他們感到難受的是，兩個孩子不是志工，也沒有去施打，孩子們的IG卻被網友攻擊，很替孩子們感到委屈，「我們自己沒想清楚疫苗來源，我們自己要面對，不關小孩的事，希望不要針對小孩，可以罵我們就好。」

▲侯昌明（左）、曾雅蘭親自送物資到聯合醫院。（圖／翻攝侯昌明臉書）
▲侯昌明（左）、曾雅蘭親自送物資到聯合醫院。（圖／翻攝侯昌明臉書）
此外，也有網友酸「疫苗打了就去前線吧！」侯昌明與曾雅蘭強調，兩人沒有醫療照顧證，去了只會造成負擔，也相信做善事不是只有一個方法，兩人會盡力用自己能扮演的角色，去回饋社會。

▲侯昌明（右五）、曾雅蘭（右四）捐「救命神器」HFNC。（圖／翻攝侯昌明臉書）
▲侯昌明（右五）、曾雅蘭（右四）捐「救命神器」HFNC。（圖／翻攝侯昌明臉書）
直播曝光後，引起熱議，網友紛紛留言：「那些愛批評的人自己又做了什麼呢」、「謝謝你們讓我看見善的力量」、「用行動付出一切，我想大家都會看在眼裡的」、「去打疫苗沒錯，沒疫苗才是問題」、「知道你們夫妻都很善良的」、「誰不會犯無心之錯呢！別理會那些在疫情期間自己沒做什麼幫忙別人的事，只會用放大鏡去看別人批評別人！感謝您們這段時間做的善事！」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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