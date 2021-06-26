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廣東疫情降溫　鍾南山解讀管控Delta變種方法

▲中國知名抗疫專家鍾南山，近日接受陸媒訪問時，分享對廣東本次疫情管控的看法，以及後續的建議。資料照。（圖／翻攝自新華社）
▲中國知名抗疫專家鍾南山，近日接受陸媒訪問時，分享對廣東本次疫情管控的看法，以及後續的建議。資料照。（圖／翻攝自新華社）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-06-26 12:29:51｜2021-06-26 14:55:37

中國廣東省廣州市，5月底爆發新冠本土疫情，經調查發現，是因最初於印度現蹤的變種病毒「Delta」引起，也是該毒株在中國第一次的社區傳播，並蔓延到鄰近的佛山、深圳等地。歷時近1個月，廣東省的疫情似乎已逐漸得到控制，6月19日到25日，連續7天無新增本土感染。中國知名抗疫專家鍾南山分享對本次疫情管控的看法，以及後續的建議，包含增加核酸檢測次數、改變「密切接觸者」的認定等等。

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綜合陸媒報導，鍾南山在接受中國《央視》專訪時，提到過去對密切接觸者的定義，主要是匡列發病前2天，跟病人或其家人在同辦公室，或曾於1公尺的距離內接觸者；然而，Delta病毒傳染性更強，先前的標準顯然不夠，而須改成只要在同一個空間、同一個單位、同座建築大樓，發病前4天，跟這些病人相處過的，都是密切接觸者。

鍾南山並指出，廣東對這波疫情的管控非常嚴格，離開廣州、佛山等地都有要求健康碼綠碼，以及72小時的核酸檢測陰性證明，後續更進一步縮短到須檢附48小時內的核酸陰性證明，所以Delta病毒才沒有出現跨省傳播。

此外，鍾南山也認為，不太需要加長隔離時間，而該加強對人員於隔離期間的核酸檢測次數，加強對頻度的檢測，才是更有效的辦法。

鍾南山還說，用「隔離旅館」當檢疫站其實並不完全符合防疫標準，有傳染的破口風險，為了防止疫情再度復燃，政府將在廣州興建有5千個獨立空間的國際健康驛站，房間嚴格按照隔離標準，不會互相傳染，能更有效防堵變種病毒入境。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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