快訊／疫情趨緩？本土確診新增78例、死亡增13例

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指揮中心說明，今日新增13例死亡個案，為8例男性、5例女性，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月14日至6月20日，確診日介於5月19日至6月22日，死亡日介於6月21日至6月24日，詳如新聞稿附件。
指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月24日累計公布13,190位確診個案中，已有9,916人解除隔離，解隔離人數達確診人數75.1%。
指揮中心表示，今日新增2例境外移入個案中，案14591為30多歲本國籍女性，6月11日自日本返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性證明，居家檢疫期間並無症狀，6月25日進行期滿採檢，於今日確診。案14619為本國籍30多歲女性，6月11日自菲律賓返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性證明，居家檢疫期間並無症狀，6月25日進行期滿採檢，於今日確診。2名個案檢疫期間均無接觸他人，故無匡列接觸者。
指揮中心統計，國內累計1,243,683例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,227,748例排除)，其中14,545例確診，分別為1,169例境外移入，13,323例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；累計102例移除為空號。自2020年起累計623例COVID-19死亡病例，其中615例本土，個案居住縣市分布為新北市313例、臺北市241例、基隆市20例、桃園市17例、彰化縣9例、臺中市及新竹縣各4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。