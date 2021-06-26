3案爺奶入院採檢陰性　最後卻確診後2天死亡

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另有2位都是50多歲的男性，因接觸其他確診者而染疫，症狀包括低血氧與發燒。其中案9424，5/18、5/21 PCR陰性，6/1轉陽性，5/21因其他原因住院，6/3確診、6/23日死亡。
其他，案14036、案14037、案14206，為80到90多歲的兩男、1女都因為有接觸史而染疫，值得關注的是，三位都是因為其他原因住院，確診日到死亡日都只有三天。
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，案14036的90多歲男性，原本有癌症，當初是因為嗆到呼吸困難而住院，住院前有採檢兩次陰性，但6/18看護被採檢陽性確診，而他在後續在採檢時才轉為陽性，後續因為病情惡化，在6/22過世。
案14037為80多歲男性，本身有糖尿病、腎臟病、高血壓跟心臟病，當初是因為肺炎關係6/10住院，但6/18因為同院同病房有其他確診，因此PCR陰轉陽，後續病情惡化過世。案14206為90多歲女性，6/11因上消化道出血住院，入院PCR陰性，6/15被匡列，因列為其他病房確診病患之接觸者，原本PCR採檢陰性，但6/20有相關症狀如發燒咳嗽，再度採檢轉陽性，雖然這段時間都隔離，但最後仍不幸離世。
羅一鈞補充，案14036、案14037為同一家醫院，案14206為不同家醫院。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。