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3案爺奶入院採檢陰性　最後卻確診後2天死亡

▲中央流行疫情指揮中心26日針對最新疫報做出說明。（圖／取自免費圖庫）
▲中央流行疫情指揮中心26日針對最新疫報做出說明。（圖／取自免費圖庫）

記者許家禎／台北報導

2021-06-26 14:20:41｜2021-06-26 14:53:31

中央流行疫情指揮中心今(26)日公布國內新增80例COVID-19確定病例，其中78例為本土個案(39例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)；另有2例境外移入。另，確診個案中新增13例死亡。

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指揮中心說明，今日新增13例死亡個案，為8例男性、5例女性，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月14日至6月20日，確診日介於5月19日至6月22日，死亡日介於6月21日至6月24日。其中有名40多歲的男性，有萬華活動史，6/6有發燒、呼吸喘的現象、6/7採檢，6/7住院，6/9確診，6/23不幸死亡。

另有2位都是50多歲的男性，因接觸其他確診者而染疫，症狀包括低血氧與發燒。其中案9424，5/18、5/21 PCR陰性，6/1轉陽性，5/21因其他原因住院，6/3確診、6/23日死亡。

其他，案14036、案14037、案14206，為80到90多歲的兩男、1女都因為有接觸史而染疫，值得關注的是，三位都是因為其他原因住院，確診日到死亡日都只有三天。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，案14036的90多歲男性，原本有癌症，當初是因為嗆到呼吸困難而住院，住院前有採檢兩次陰性，但6/18看護被採檢陽性確診，而他在後續在採檢時才轉為陽性，後續因為病情惡化，在6/22過世。

案14037為80多歲男性，本身有糖尿病、腎臟病、高血壓跟心臟病，當初是因為肺炎關係6/10住院，但6/18因為同院同病房有其他確診，因此PCR陰轉陽，後續病情惡化過世。案14206為90多歲女性，6/11因上消化道出血住院，入院PCR陰性，6/15被匡列，因列為其他病房確診病患之接觸者，原本PCR採檢陰性，但6/20有相關症狀如發燒咳嗽，再度採檢轉陽性，雖然這段時間都隔離，但最後仍不幸離世。

羅一鈞補充，案14036、案14037為同一家醫院，案14206為不同家醫院。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
43.18%56.82%
2021-06-25-2021-06-28

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
6.32%93.68%
2021-06-25-2021-06-27

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
63.97%36.03%
2021-06-25-2021-06-27
若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

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