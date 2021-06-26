開放高風險7國外入境者住宿　20時開放集中檢疫所訂房

中央流行疫情指揮中心今(26)日表示，為因應6月27日起，自COVID-19變異株「重點高風險7國(巴西、印度、英國、祕魯、以色列、印尼及孟加拉)」以外之國家入境旅客(過去14天旅遊史、含轉機)住宿需要，將開放集中檢疫所供民眾自費使用，於今日晚間8時開放訂房。

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指揮中心指出，目前全臺有49處集中檢疫所，分布於北、中、南等三區，包括各類公務人員訓練中心、軍營、停招的學校宿舍、旅館等，每人每日新臺幣2,000元整，12歲以下幼童與父或母同住一室者，不另外收費。

指揮中心說明，民眾入住之檢疫所地點須由指揮中心分派，房內皆有網路、電視等相關設備，入住民眾亦可使用自己的手機電話與外界聯繫；集中檢疫場所均有提供三餐，餐飲會於固定時間送到檢疫房間外，再由民眾自行取用至自己的檢疫房間內用餐。

指揮中心提醒，集中檢疫所預定今日晚間8時開放訂房，有意自費入住民眾可至「入境檢疫系統」網頁預約，預約者須於航班預計抵臺48小時前至入境檢疫系統預約、繳費，以取得預約訂房識別碼，作為入境登記使用。