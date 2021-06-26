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開放高風險7國外入境者住宿　20時開放集中檢疫所訂房

▲中央流行疫情指揮中心26日針對最新疫報做出說明，指出集中檢疫所開放高風險7國以外入境者自費入住。（圖／NOWnews資料照片）
▲中央流行疫情指揮中心26日針對最新疫報做出說明，指出集中檢疫所開放高風險7國以外入境者自費入住。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-06-26 14:30:12

中央流行疫情指揮中心今(26)日表示，為因應6月27日起，自COVID-19變異株「重點高風險7國(巴西、印度、英國、祕魯、以色列、印尼及孟加拉)」以外之國家入境旅客(過去14天旅遊史、含轉機)住宿需要，將開放集中檢疫所供民眾自費使用，於今日晚間8時開放訂房。

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指揮中心指出，目前全臺有49處集中檢疫所，分布於北、中、南等三區，包括各類公務人員訓練中心、軍營、停招的學校宿舍、旅館等，每人每日新臺幣2,000元整，12歲以下幼童與父或母同住一室者，不另外收費。

指揮中心說明，民眾入住之檢疫所地點須由指揮中心分派，房內皆有網路、電視等相關設備，入住民眾亦可使用自己的手機電話與外界聯繫；集中檢疫場所均有提供三餐，餐飲會於固定時間送到檢疫房間外，再由民眾自行取用至自己的檢疫房間內用餐。

指揮中心提醒，集中檢疫所預定今日晚間8時開放訂房，有意自費入住民眾可至「入境檢疫系統」網頁預約，預約者須於航班預計抵臺48小時前至入境檢疫系統預約、繳費，以取得預約訂房識別碼，作為入境登記使用。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
43.18%56.82%
2021-06-25-2021-06-28

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
6.32%93.68%
2021-06-25-2021-06-27

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
63.97%36.03%
2021-06-25-2021-06-27
若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

繼續作答
近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

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