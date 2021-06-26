張顯耀批AZ疫苗卻遭爆偷打 江啟臣：都是政府沒超前部署
前國民黨立委張顯耀在臉書上批評AZ疫苗，結果被爆偷打AZ疫苗，遭民進黨抨擊，國民黨人都精神錯亂。國民黨主席江啟臣今（26）日表示，是否違反規定，相關單位會查清楚。防疫期間，人民配合相關法令規定，政府也應積極在防疫上做該做的事情，包括疫苗準備、防疫資源的超前佈署等，現在看到的漏洞與問題就是因為政府沒有超前佈署、布局，沒有事先做好配套所造成的亂局。
記者余祥／台北報導
2021-06-26 14:38:02｜2021-06-26 14:38:23
媒體報導，「工商大老出手幫搶BNT疫苗，沾上藍營色彩遭民進黨府院高層勸退」，江啟臣指出，政府無能還要阻止百姓自救，「現在我們連自力救濟的機會都沒有，這樣的政府比獨裁還要獨裁，比專制還要可怕」。他強調，買疫苗是中央政府的責任，但中央政府一再推卸責任，民間要自力救濟，不論企業界、慈善團體、宗教團體或縣市政府都願意出來幫忙採購，甚至捐贈，但政府的態度卻是消極、被動，甚至不是很積極想要幫忙，還要勸阻。
江啟臣表示，對於各方的協助，國民黨始終表達誠摯感謝，包括日本、美國捐贈及時疫苗，第一時間就表達感謝。至於民間團體採購疫苗，不管透過哪種管道，都希望管道可以順暢，能為人民取得有效、足夠且國際認證的疫苗。
江啟臣指出，如果過程中需要與對岸溝通，他們會盡可能、盡全力幫忙，畢竟這是救人、救命的事情。他也質疑，難道台灣沒有自己能購買疫苗的管道嗎？之前不是訂了505萬劑疫苗？買了AZ疫苗？現有管道為何不好好用？卻一直糾結向BNT、可能涉及大陸因素的管道？如果現有管道不用，就代表你不想買，等著讓人家送嗎？這樣的心態是什麼？背後的目的是什麼？這一定會引起人民疑慮，他拜託蔡政府行行好，救救台灣人的命。
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