防堵枋山Delta病毒傳播鏈 潘孟安宣佈成立前進指揮所
由秘鲁返國在枋山鄉居家檢疫期間確診的台中市嬤孫，證實是「印度Delta變異株」，加上後續同村有7人染疫，屏東縣政府決定料敵從寬，除擴大篩檢站量能為當地居民注射疫苗，縣長潘孟安今(26)日下午也決定成立「枋山專案前進指揮所」，統籌調度掌握狀況，並宣示雖然病毒來自境外，但一定盡全力防堵，請大家安心。
新頭殼newtalk
2021-06-26 22:45:19
潘孟安表示，秘魯返國的嬤孫係印度Delta變異株引起，但枋山7例是否是相同的病毒株，中央流行疫情指揮中心尚未公佈，但縣府一定要超前佈署，因此前日在枋山成立的篩檢站，決定由一組變成二組，讓篩檢量能加倍，並延長到28日。
他說，枋山鄉的楓港、善餘兩村民眾是這次群聚感染的重點地區，商請國軍今天上午配合環保局進行環境清潔消毒，除了全村篩檢之外，持篩檢陰性證明者，也可從明天開始到6/29，為期3天在枋山老人活動中心開設速打站，為兩村村民施打疫苗。
此外枋山前進指揮所也在今天下午正式成立，由衛生局領軍，整合各單位進駐，掌握在地所有狀況，做第一時間的回報處理，務必全力防堵這境外來到台灣的「印度Delta變異株」的傳染鏈。
潘孟安強調，縣府料敵從寬，做好所有準備措施，請居民不要恐慌，縣府團隊會一直都在，中央也會全力支援，更希望外界不要任意揣測，或出現不實的傳言，只要一起攜手合作，一定可以阻斷這次的疫情危機。
新聞來源為Newtalk 新頭殼