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Delta病毒株進入社區！江啟臣：國民黨早就建議入境普篩

▲Delta病毒株進入社區，國民黨主席江啟臣今（26）日質疑，說好的超前部署呢？晚了一年的入境普篩，成為變異株Delta病毒侵台破口。（圖／資料照片）
▲Delta病毒株進入社區，國民黨主席江啟臣今（26）日質疑，說好的超前部署呢？晚了一年的入境普篩，成為變異株Delta病毒侵台破口。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-06-26 14:47:20｜2021-06-26 14:54:34

祕魯返台確診祖孫以及屏東計程車司機的群聚事件，在基因定序後證實感染印度變異株Delta病毒，變種病毒已進入台灣社區。國民黨主席江啟臣今（26）日質疑，說好的超前部署呢？晚了一年的入境普篩，成為變異株Delta病毒侵台破口。

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江啟臣說，傳染性更高、重症、致死率更高的變異株Delta病毒，在國際間造成一波疫情早就不是新聞。疫情指揮中心準備採取的入境普篩，更是國民黨從去年到現在一貫的政策建議。遺憾指揮中心不願意採用在野黨建議，甚至針對各種提高篩檢量能的政策建議提出攻擊。

他說，面對變種病毒的威脅，我們仍舊期望指揮中心亡羊補牢，盡快將可能的防疫破口堵住。更要知道，窮盡一切努力的防堵，都只是一時，指揮中心更應該要加速疫苗政策的佈局。

他指出，WHO內部會議已經討論，未來可能每兩年就要施打一次新冠肺炎疫苗，危險族群甚至需要每年施打一次。這樣的討論，印證過去新冠肺炎流感化的設想。也就是因為這樣，我們更應該加速未來疫苗採購、代工、研發的腳步。

國民黨具體主張民進黨政府應該以現成管道加購莫德納疫苗，透過一次加購，達到三種效果：爭取國產疫苗進行三期試驗的緩衝期、佈局未來一到兩年的疫苗需求、以加購爭取代工確保疫苗到貨率。

江啟臣說，與其糾結民進黨政治操作不斷的BNT疫苗，民間焦慮著急，政府卻老神在在，更應該回歸問題的本質：疫苗採購是中央政府的責任。蔡政府應該儘速利用既有管道、現有預算，加購美國莫德納疫苗，負起防疫的責任。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
43.18%56.82%
2021-06-25-2021-06-28

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
6.32%93.68%
2021-06-25-2021-06-27

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
63.97%36.03%
2021-06-25-2021-06-27
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