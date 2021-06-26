Delta病毒株進入社區！江啟臣：國民黨早就建議入境普篩

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他說，面對變種病毒的威脅，我們仍舊期望指揮中心亡羊補牢，盡快將可能的防疫破口堵住。更要知道，窮盡一切努力的防堵，都只是一時，指揮中心更應該要加速疫苗政策的佈局。
他指出，WHO內部會議已經討論，未來可能每兩年就要施打一次新冠肺炎疫苗，危險族群甚至需要每年施打一次。這樣的討論，印證過去新冠肺炎流感化的設想。也就是因為這樣，我們更應該加速未來疫苗採購、代工、研發的腳步。
國民黨具體主張民進黨政府應該以現成管道加購莫德納疫苗，透過一次加購，達到三種效果：爭取國產疫苗進行三期試驗的緩衝期、佈局未來一到兩年的疫苗需求、以加購爭取代工確保疫苗到貨率。
江啟臣說，與其糾結民進黨政治操作不斷的BNT疫苗，民間焦慮著急，政府卻老神在在，更應該回歸問題的本質：疫苗採購是中央政府的責任。蔡政府應該儘速利用既有管道、現有預算，加購美國莫德納疫苗，負起防疫的責任。
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