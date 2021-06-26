COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

Delta病毒攻進「總統故鄉」　陸軍急派化學兵屏東消毒

▲印度變異株入侵屏東！陸軍39化學兵群於屏東枋山鄉、楓港村等地進行消毒作業。（圖／39化學兵群提供）
▲印度變異株入侵屏東！陸軍39化學兵群於屏東枋山鄉、楓港村等地進行消毒作業。（圖／39化學兵群提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-26 15:11:35｜2021-06-26 17:26:41

屏東縣枋山鄉祕魯返台確診祖孫以及屏東計程車司機的群聚事件，指揮中心今（26）日證實，在基因定序後證實感染印度變異株Delta病毒，變種病毒已進入台灣社區。陸軍39化學兵群今日派遣官兵，針對當地公共環境及里民生活區域等地，進行清消作業。

我是廣告 請繼續往下閱讀
總統蔡英文的祖厝就在枋山鄉楓港和善餘村交界處，針對屏東傳出感染力更強的Delta病毒株確診，引發當地居民人心惶惶，屏東縣政府今日宣布成立枋山前進指揮所，擴大篩檢能量，縣長潘孟安也呼籲村民務必前往篩檢，保護自己也保護家人。枋山鄉、楓港村的超商、餐飲與市場業者也停業3天，潘孟安也在臉書呼籲，「請大家出門篩檢，篩檢後就盡量在家不出門！」

因應新冠肺炎疫情在屏東枋山鄉、楓港村等地陸續有確診案例，陸軍39化學兵群也派遣官兵，針對當地公共環境及里民生活區域等地，進行清消作業，防堵疫情擴散，將染疫風險降至最低。 

▲新冠肺炎本土感染爆發，截至6/26，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，截至6/26，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，截至6/26，累計確診13323例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，截至6/26，累計確診13323例。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
41.94%58.06%
2021-06-25-2021-06-28

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.88%94.12%
2021-06-25-2021-06-27

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.38%35.62%
2021-06-25-2021-06-27
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

繼續作答
即時
推薦閱讀