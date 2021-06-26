Delta病毒攻進「總統故鄉」 陸軍急派化學兵屏東消毒
屏東縣枋山鄉祕魯返台確診祖孫以及屏東計程車司機的群聚事件，指揮中心今（26）日證實，在基因定序後證實感染印度變異株Delta病毒，變種病毒已進入台灣社區。陸軍39化學兵群今日派遣官兵，針對當地公共環境及里民生活區域等地，進行清消作業。
記者呂炯昌／台北報導
2021-06-26 15:11:35｜2021-06-26 17:26:41
總統蔡英文的祖厝就在枋山鄉楓港和善餘村交界處，針對屏東傳出感染力更強的Delta病毒株確診，引發當地居民人心惶惶，屏東縣政府今日宣布成立枋山前進指揮所，擴大篩檢能量，縣長潘孟安也呼籲村民務必前往篩檢，保護自己也保護家人。枋山鄉、楓港村的超商、餐飲與市場業者也停業3天，潘孟安也在臉書呼籲，「請大家出門篩檢，篩檢後就盡量在家不出門！」
因應新冠肺炎疫情在屏東枋山鄉、楓港村等地陸續有確診案例，陸軍39化學兵群也派遣官兵，針對當地公共環境及里民生活區域等地，進行清消作業，防堵疫情擴散，將染疫風險降至最低。
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