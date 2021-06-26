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性感女星爆紅後整形失敗！富商尪外遇不斷　超慘下場曝光

▲邵音音一脫成名，之後卻經歷整形失敗、老公外遇等悲傷事蹟。（圖／翻攝邵音音微博、IMDB）
▲邵音音一脫成名，之後卻經歷整形失敗、老公外遇等悲傷事蹟。（圖／翻攝邵音音微博、IMDB）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-06-26 15:00:46

香港資深女星邵音音在年輕時因為有著空靈的美貌，所以有「中國娃娃」的美名，才一出道就因為一脫成名，被封為性感女神，成為70年代知名豔星。原以為從此風風光光，沒想到已經70歲的她，一生都不順遂，不僅整形失敗，婚後老公還不斷外遇，讓人唏噓。

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邵音音曾透露，當年接演恐怖片《十三號凶宅》時，知道有裸露戲的時候她很抗拒，但導演表示只會拍攝她的背面，才說服她拍攝，沒想到電影上映竟後她發現是全裸，上當受騙的她也因此走上了豔星之路，之後陸續拍攝了多部三級片，都獲得極高的迴響。可惜的是在那個時候豔星的身分還是難以讓大眾接受，所以邵音音坦言自己時常受到言語羞辱。後來她為了生活，轉戰東南亞唱歌，也因此認識了馬來西亞富商陳耀發，兩人快速相戀、結婚。

▲邵音音以性感豔星之姿出道。（圖／翻攝符立中微博）
▲邵音音以性感豔星之姿出道。（圖／翻攝符立中微博）
沒想到這一嫁卻成為了她惡夢的開端，陳耀發婚後外遇不斷，雖然她以離婚威脅老公，沒想到反而被威脅離婚的話就會把孩子帶走，讓她傷透了心，只好回到香港「打掉重練」，後來她以電影《野・良犬》奪下了第27屆香港金像獎「最佳女配角獎」的殊榮，實力終於獲得肯定。

此外，邵音音因為演過許多鬼片，被稱為「鬼婆婆」，但這個名字的由來除了拍了很多鬼片外，另外一個原因是年輕時整形後不小心跌倒，讓下巴受傷，填充物取不出來，導致講話會口齒不清，臉部也跟著變形。

▲邵音音成了豔星之後，時常被外界羞辱。（圖／翻攝邵音音微博）
▲▼邵音音因為接拍許多鬼片，所以還被稱為「鬼婆婆」。（圖／翻攝邵音音微博）
▲邵音音成了豔星之後，時常被外界羞辱。（圖／翻攝邵音音微博）
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北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

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