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美FDA對輝瑞及莫德納疫苗加警語　提醒心臟發炎危險

▲美國FDA針對2款mRNA疫苗加註警語，藉此提醒接種者，有關心臟發炎的潛在風險。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國FDA針對2款mRNA疫苗加註警語，藉此提醒接種者，有關心臟發炎的潛在風險。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-06-26 15:11:18

美國截至本月中旬，已接獲逾1200起接種核糖核酸(mRNA)新冠疫苗後，出現心肌炎或心包炎的報告，其中以年輕男性、接種完第2劑後占較多數。美國食品及藥物管理局(FDA)，25日已針對現有的2款mRNA疫苗加註警語，認為應藉此提醒接種者潛在的風險。

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綜合《路透社》等外媒報導，美國FDA對美國藥廠輝瑞(Pfizer)與德國生物科技公司BioNTech研發的新冠疫苗，以及美國莫德納(Moderna)藥廠的新冠疫苗，加註警告字句，指出接種該2款mRNA疫苗後，或許會增加心肌炎或心包炎的罕見風險，尤其是接種第2劑之後，以及接種後幾天內出現症狀時。

美國疾病控制​及預防中心(CDC)資料顯示，輝瑞及莫德納疫苗，可能與出現在年輕人身上的罕見心臟發炎病例有關，包含美國在內，已有部分國家的衞生監管機構著手正調查。

美國的「疫苗不良事件報告系统」(VAERS)已接獲至少1200宗與接種mRNA疫苗有關的，心肌炎或心包炎的報告，當中以年輕男性和接種第2劑後一週內出現症狀的比率偏高。截至發稿時間為止，輝瑞和莫德納方面都尚未針對此事回應。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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能，要回復正常生活多少要靠這個
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2021-06-25-2021-06-28

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
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2021-06-25-2021-06-27

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是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
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2021-06-25-2021-06-27
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