美FDA對輝瑞及莫德納疫苗加警語 提醒心臟發炎危險
美國截至本月中旬，已接獲逾1200起接種核糖核酸(mRNA)新冠疫苗後，出現心肌炎或心包炎的報告，其中以年輕男性、接種完第2劑後占較多數。美國食品及藥物管理局(FDA)，25日已針對現有的2款mRNA疫苗加註警語，認為應藉此提醒接種者潛在的風險。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-26 15:11:18
綜合《路透社》等外媒報導，美國FDA對美國藥廠輝瑞(Pfizer)與德國生物科技公司BioNTech研發的新冠疫苗，以及美國莫德納(Moderna)藥廠的新冠疫苗，加註警告字句，指出接種該2款mRNA疫苗後，或許會增加心肌炎或心包炎的罕見風險，尤其是接種第2劑之後，以及接種後幾天內出現症狀時。
美國疾病控制及預防中心(CDC)資料顯示，輝瑞及莫德納疫苗，可能與出現在年輕人身上的罕見心臟發炎病例有關，包含美國在內，已有部分國家的衞生監管機構著手正調查。
美國的「疫苗不良事件報告系统」(VAERS)已接獲至少1200宗與接種mRNA疫苗有關的，心肌炎或心包炎的報告，當中以年輕男性和接種第2劑後一週內出現症狀的比率偏高。截至發稿時間為止，輝瑞和莫德納方面都尚未針對此事回應。
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