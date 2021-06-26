Delta印度株入侵社區6人中鏢！指揮中心公布5大因應措施
中央流行疫情指揮中心今(26)日表示，有關屏東COVID-19 Delta印度變異株群聚及其相關感染事件，目前累計12例確定病例，其中6例經基因定序後，均為Delta印度變異株，分別為秘魯境外移入確診祖孫2人為案13332、13333及案14298、14407、14408、14409，同時也公告5項相關應變措施。
記者黃仁杰／台北報導
2021-06-26 15:12:29｜2021-06-26 15:14:11
指揮中心指出，該起群聚事件指標個案為當地白牌司機為案14298，經疫調及接觸者採檢後，發現1位工作接觸者(案14409)確診，而案14409之2位家人同時確診分別為案14407、14408，其中案14407曾於11、14日與秘魯境外移入案13332有短暫接觸，其餘事件相關確診個案均為家庭或活動之接觸者採檢後確診。
為避免感染擴大，指揮中心採取相關應變措施包含，精準疫調並擴大匡列接觸者及採檢，另接觸者安排防疫旅館落實隔離，並於居隔期滿前採檢，截至6月25日案14298群聚相關接觸者匡列136人、共居家隔離99人、自主健康管理匡列32人，自我健康監測5人，其中已採檢124人，PCR檢驗陽性9人、陰性115人，接觸者持續擴大匡列中。
24日起於當地設置社區篩檢站，籲請足跡重疊民眾篩檢，並加強民眾溝通配合篩檢，截至6月25日PCR篩檢共419人皆為陰性；另針對確診個案公布社區足跡點，並完成公共場所消毒。另當地醫療院所加強通報及感染管制措施，請醫師協助有疑似症狀就醫民眾轉介採檢院所通報及採檢。
透過廣播系統呼籲民眾落實疫情三級警戒規範，外出與工作均要全程佩戴口罩，嚴查避免群聚，另針對當地超市、超商、餐飲業、傳統市場等場所關閉三天。在治療方面，給予確診個案妥善臨床照護處置，如符合單株抗體、瑞德西韋使用條件則即時使用；如有出現重症前兆，迅速進行處置及治療。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。