影／居家飲食如何增脂減肌並增加免疫力 他教你健康吃
近期大家都在以居家工作、教學等方式進行日常生活，也因為限制外出，部分人可能減少了日常運動量，平時所攝取的營養量可能反而超出標準，YouTube頻道「營養健身葛格Peeta」為大家分析，如何在居家防疫期間，可以攝取到適合的營養量。
影像中心/綜合報導
2021-06-28 18:00:00
Peeta建議大家，可以檢視自己是否有在進行居家訓練，以此先找出自己的TDEE(總能量消耗)，並維持自己的體重，如果體重增加，但訓練量不足可能會導致體脂肪上升，不過如果是體重下降太多，反而易導致免疫力下降另外他也建議大家，如果是有在運動，蛋白質的攝取大約2.2g，沒有在運動的則大約1.6g，攝取足夠的蛋白質才能有良好的免疫力，脂肪的攝取，要避免攝取反式脂肪、飽和脂肪的食物，而碳水化合物的攝取，如果沒有在運動的人建議少吃，但如果有則建議可以攝取全穀類、高纖蔬菜、根莖類的蔬菜等。
他也為大家設計一份健康菜單，依照自己煮和外食區分，自己煮的話，早餐建議吃麥片60g以及足夠的蛋白質、午餐則是小米100g、鮪魚罐頭250g、蔬菜搭配橄欖油，晚餐可以食用地瓜300g、雞胸肉250g、燙青菜搭配橄欖油，外食族以便利商店為主，早餐可以吃7-11的小地瓜、豆漿與適量蛋白質，午餐選用烤雞便當，搭配雞胸肉和茶葉蛋，晚餐則是多蛋白餐盒、雞胸與適量蛋白質，希望大家在防疫居家期間也能維持健康。(影音編輯：張鈞瑞)