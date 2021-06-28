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影／居家飲食如何增脂減肌並增加免疫力　他教你健康吃

▲居家防疫期間，大多數人都在家解決飲食，如何才能調整為健康的飲食攝取量呢。(圖／翻攝 營養健身葛格Peeta)
▲居家防疫期間，大多數人都在家解決飲食，如何才能調整為健康的飲食攝取量呢。(圖／翻攝 營養健身葛格Peeta)

影像中心/綜合報導

2021-06-28 18:00:00

近期大家都在以居家工作、教學等方式進行日常生活，也因為限制外出，部分人可能減少了日常運動量，平時所攝取的營養量可能反而超出標準，YouTube頻道「營養健身葛格Peeta」為大家分析，如何在居家防疫期間，可以攝取到適合的營養量。

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Peeta建議大家，可以檢視自己是否有在進行居家訓練，以此先找出自己的TDEE(總能量消耗)，並維持自己的體重，如果體重增加，但訓練量不足可能會導致體脂肪上升，不過如果是體重下降太多，反而易導致免疫力下降

▲攝取正確的營養成分
▲攝取正確的營養成分，依照每日生活狀況調整，應該獲得的營養食物。(圖／翻攝營養健身葛格Peeta)
另外他也建議大家，如果是有在運動，蛋白質的攝取大約2.2g，沒有在運動的則大約1.6g，攝取足夠的蛋白質才能有良好的免疫力，脂肪的攝取，要避免攝取反式脂肪、飽和脂肪的食物，而碳水化合物的攝取，如果沒有在運動的人建議少吃，但如果有則建議可以攝取全穀類、高纖蔬菜、根莖類的蔬菜等。

▲蛋白質的攝取量，影響免疫力
▲蛋白質的攝取量，影響免疫力。(圖／翻攝營養健身葛格Peeta)
他也為大家設計一份健康菜單，依照自己煮和外食區分，自己煮的話，早餐建議吃麥片60g以及足夠的蛋白質、午餐則是小米100g、鮪魚罐頭250g、蔬菜搭配橄欖油，晚餐可以食用地瓜300g、雞胸肉250g、燙青菜搭配橄欖油，外食族以便利商店為主，早餐可以吃7-11的小地瓜、豆漿與適量蛋白質，午餐選用烤雞便當，搭配雞胸肉和茶葉蛋，晚餐則是多蛋白餐盒、雞胸與適量蛋白質，希望大家在防疫居家期間也能維持健康。(影音編輯：張鈞瑞)

▲自己煮的健康菜單
▲Peeta建議居家自己煮的健康菜單。(圖／翻攝營養健身葛格Peeta)
▲外十足的菜單
▲外食族以居家附近便利商店為主，設計健康套餐。(圖／翻攝營養健身葛格Peeta)
 

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居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
85.71%14.29%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
0%100%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
100%0%
2021-06-28-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.97%94.03%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.74%35.26%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
31.8%68.2%
2021-06-25-2021-06-28
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