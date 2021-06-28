影／居家飲食如何增脂減肌並增加免疫力　他教你健康吃

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Peeta建議大家，可以檢視自己是否有在進行居家訓練，以此先找出自己的TDEE(總能量消耗)，並維持自己的體重，如果體重增加，但訓練量不足可能會導致體脂肪上升，不過如果是體重下降太多，反而易導致免疫力下降





▲攝取正確的營養成分，依照每日生活狀況調整，應該獲得的營養食物。(圖／翻攝營養健身葛格Peeta)

▲蛋白質的攝取量，影響免疫力。(圖／翻攝營養健身葛格Peeta)

▲Peeta建議居家自己煮的健康菜單。(圖／翻攝營養健身葛格Peeta)