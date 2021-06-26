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愛妻「卸貨倒數」2個月！男星閉關陪待產

▲田亞霍（左圖、右圖左）宣布閉關陪老婆待產。（圖／大鵬傳播提供）
▲田亞霍（左圖、右圖左）宣布閉關陪老婆待產。（圖／大鵬傳播提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-06-26 22:00:00

即將成為人父的田亞霍，為愛妻「卸貨」倒數2個月，宣布閉關專心陪她待產，原本計畫暑假發新單曲的他，因為疫情關係無法群聚錄音工作，因此不但暫時停止自己單曲發行計畫，連帶其他網紅藝人如小賴、林進、紀卜心等人的製作案都喊停，也因此田亞霍特別向這些「乾爹乾媽們」告假，笑說：「他們其實都能體諒我要當爸爸的心情，也都鼓勵我先以太太跟小孩為主，讓我安心去放『待產假』！」

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田亞霍特別選在自己生日及5月20日當天，分別發行兩首甜蜜單曲《I'm in love》及《做我的新娘》獻給愛妻，田亞霍透露因為老婆現在都重複循環播放新歌天天聽，索性把這兩首歌當城「胎教音樂」，結果肚子裡的寶寶每次聽完都特別有反應，還會踢媽媽的肚子來回應，他笑說：「寶寶現在越來越大，胎動得很頻繁，只要摸老婆肚子的時候，寶寶都會動來回應我，感覺像他知道爸爸來摸他，用擊掌來回應我！」

▲田亞霍宣布升格人夫、人父。（圖／翻攝田亞霍IG）
▲▼田亞霍分享當爸喜悅。（圖／翻攝田亞霍IG、大鵬傳播提供）
▲田亞霍宣布閉關陪老婆待產。（圖／大鵬傳播提供）
而趁著陪愛妻待產空檔的田亞霍最近由於「歌癮」犯了，前陣子特別在自己的社群官網作了一個新企劃 「夜半霍聲」，回應歌迷點歌之餘也過足歌癮；他笑說：「其實就是每天固定在IG、臉書PO一些唱歌的短影片，然後開放粉絲票選今天想聽什麼歌，我就唱給他們聽！因為都是半夜po文，所以特別叫『夜半霍聲』！」不過由於前幾天身體不適大過敏，田亞霍只好被迫暫時停止這個企畫。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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