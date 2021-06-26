愛妻「卸貨倒數」2個月！男星閉關陪待產

即將成為人父的田亞霍，為愛妻「卸貨」倒數2個月，宣布閉關專心陪她待產，原本計畫暑假發新單曲的他，因為疫情關係無法群聚錄音工作，因此不但暫時停止自己單曲發行計畫，連帶其他網紅藝人如小賴、林進、紀卜心等人的製作案都喊停，也因此田亞霍特別向這些「乾爹乾媽們」告假，笑說：「他們其實都能體諒我要當爸爸的心情，也都鼓勵我先以太太跟小孩為主，讓我安心去放『待產假』！」

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