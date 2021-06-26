民眾搶打疫苗殘劑　陳時中：對醫護造成困擾很抱歉

中央流行疫情指揮中心昨（25）日上午宣布「疫苗殘劑」預約即刻開放，只要符合接種年齡18歲以上，不限類別都可預約，不過也造成民眾搶預約的狀況，全台基層衛生單位診所電話立刻被打爆，指揮中心指揮官陳時中今（26）日於記者會上表示，「增加醫護負擔很抱歉」，提醒民眾就近施打即可。
記者黃仁杰／台北報導
2021-06-26 15:36:56
殘劑預約亂象叢生，基層醫療院所抱怨沒有準備時間，電話被打爆，民眾也霧煞煞，甚至有人衝去快打站就為了看能不能幸運打到疫苗，不過根據指揮中心的說明，只有每個施打地點每天的最後一瓶疫苗才可作為殘劑施打，建議民眾如果想要先接種疫苗，手腳不能慢。
而陳時中也說，疫苗殘量的問題造成了大家困擾，也非常謝謝醫護人員辛苦要相關造冊，不過第一個要能夠接種，一定是用殘量在接種，呼籲民眾應就近施打，「所以太大範圍，你來不及，時間也非常趕。」
另外陳時中也說，疫苗的殘量就是量都很少，這個政策的目的只是為了，盡量避免浪費，如果規定太細，達不到我們本來要讓殘餘量有效利用的效果，不過也增加醫護負擔很抱歉，所以民眾也是就近施打，「離得遠通知上有困擾，不要去增加大家在連絡上的一個困難。」
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