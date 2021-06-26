COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

偏鄉不遺漏　中市出動巴士免費接送長輩打疫苗

▲中市府出動大型復康巴士免費接送原鄉長輩打疫苗(圖／社會局提供2021.6.26)
▲中市府出動大型復康巴士免費接送原鄉長輩打疫苗(圖／社會局提供2021.6.26)

記者柳榮俊/台中報導

2021-06-26 15:43:17

台中打疫苗，偏鄉不遺漏！台中市幅員廣大，擔心原鄉地區交通受限，影響長輩施打疫苗意願，社會局與和平區公所攜手合作，（25）日出動大型復康巴士，接送大安溪沿線達觀部落及白布帆部落，共8名長輩與身障朋友到和平衛生所施打疫苗，和平區長吳萬福與社會局副局長陳仲良，也到場關心問候。

我是廣告 請繼續往下閱讀
社會局表示，由於達觀部落到和平衛生所車程約1個小時，為了不讓距離阻礙原鄉長輩施打疫苗，社會局與和平區公所合作試辦，出動大型復康巴士，免費載送達觀部落和白布帆部落的長輩與身障朋友施打疫苗，乘車人員全程佩戴口罩並採梅花座，順利完成接種。

此外，為讓符合資格的長輩都能順利施打疫苗，市府團隊先前主動聯繫行動不便的身障長輩，協助預約復康巴士。台中市6月24、25日開放77歲至79歲及原民67歲以上長輩施打疫苗，社會局更把大型復康巴士開進原鄉，免費接駁長輩與身障朋友。

社會局指出，台中市現有3台大型復康巴士和1台中型復康巴士，供身障團體預約租用，車輛配有輪椅升降機，坐輪椅的民眾免於吃力上下車，許多機關團體學校，甚至外縣市單位都來預約。今年雖受疫情影響，團體預約車次減少，但復康巴士運轉不停歇，協助行動不便長輩與身障朋友施打疫苗，共同度過疫情。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
41.94%58.06%
2021-06-25-2021-06-28

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.88%94.12%
2021-06-25-2021-06-27

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.38%35.62%
2021-06-25-2021-06-27
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

繼續作答
即時
推薦閱讀