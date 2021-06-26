偏鄉不遺漏　中市出動巴士免費接送長輩打疫苗

台中打疫苗，偏鄉不遺漏！台中市幅員廣大，擔心原鄉地區交通受限，影響長輩施打疫苗意願，社會局與和平區公所攜手合作，（25）日出動大型復康巴士，接送大安溪沿線達觀部落及白布帆部落，共8名長輩與身障朋友到和平衛生所施打疫苗，和平區長吳萬福與社會局副局長陳仲良，也到場關心問候。

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社會局表示，由於達觀部落到和平衛生所車程約1個小時，為了不讓距離阻礙原鄉長輩施打疫苗，社會局與和平區公所合作試辦，出動大型復康巴士，免費載送達觀部落和白布帆部落的長輩與身障朋友施打疫苗，乘車人員全程佩戴口罩並採梅花座，順利完成接種。

此外，為讓符合資格的長輩都能順利施打疫苗，市府團隊先前主動聯繫行動不便的身障長輩，協助預約復康巴士。台中市6月24、25日開放77歲至79歲及原民67歲以上長輩施打疫苗，社會局更把大型復康巴士開進原鄉，免費接駁長輩與身障朋友。

社會局指出，台中市現有3台大型復康巴士和1台中型復康巴士，供身障團體預約租用，車輛配有輪椅升降機，坐輪椅的民眾免於吃力上下車，許多機關團體學校，甚至外縣市單位都來預約。今年雖受疫情影響，團體預約車次減少，但復康巴士運轉不停歇，協助行動不便長輩與身障朋友施打疫苗，共同度過疫情。