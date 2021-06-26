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盧秀燕向彩虹許願 盼「嘉玲」天天報到

▲台中(26)日零確診，市長盧秀燕表示，防疫絕不掉以輕心，盼與民眾一起度過難關，希望「嘉玲」天天報到。(圖／市政府提供2021.6.26)
▲台中(26)日零確診，市長盧秀燕表示，防疫絕不掉以輕心，盼與民眾一起度過難關，希望「嘉玲」天天報到。(圖／市政府提供2021.6.26)

記者柳榮俊/台中報導

2021-06-26 16:05:26｜2021-06-26 16:23:12

新冠肺炎疫情三級警戒第39天，台中今(26)日零確診，市長盧秀燕表示，她昨天看到了彩虹，立即許願盼台中市平穩度過這次疫情危機。將繼續努力防疫，絕不掉以輕心，持續向疫情抗戰，盼與民眾一起度過難關，希望「嘉玲」天天報到，共同迎向曙光。

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台中市政府今下午召開疫情指揮中心線上記者會，盧秀燕表示，醫院除了處理新冠肺炎，也要進行其他疾病治療，因此醫護、前線人員的辛苦可想而知。不過最近部分民眾可能因為想要打疫苗，情緒很急，面對醫護和工作人員時口氣不好，她希望大家多多擔待，並互相體諒、幫忙，她相信只要正向努力，一定可以突破難關。

衛生局長曾梓展表示，今日台中零確診，但防疫工作絲毫不鬆懈，也持續落實疫調工作。有關之前公布的全國案12476大安區68歲男性，於6月10日確診時因病況危急、插管，無法以電話疫調，家人也不清楚足跡與部分疫調細節，當時經調閱中央傳染病通報系統上的資料，該案就醫病歷註記其5月18日曾參加彰化鄉代麻將聚會(牌友皆確診)，故原推測感染源為此因素。

今案12476病況轉穩定，經電話聯繫，該個案表示，自己不會打麻將，5月中旬曾拜訪埔心協力廠商，廠商曾與個案聯繫表示，自己的妻子(案2516)於5月19日確診，該廠商5月24日也確診(案4461)。後來案12476於6月5日前往醫院快篩陰性，9日前往彰化友人住處時表示走路會喘，因此前往醫院就診，採檢陽性確診，收治住院。

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民調中心

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
41.94%58.06%
2021-06-25-2021-06-28

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.88%94.12%
2021-06-25-2021-06-27

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.38%35.62%
2021-06-25-2021-06-27
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