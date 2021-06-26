盧秀燕向彩虹許願 盼「嘉玲」天天報到

新冠肺炎疫情三級警戒第39天，台中今(26)日零確診，市長盧秀燕表示，她昨天看到了彩虹，立即許願盼台中市平穩度過這次疫情危機。將繼續努力防疫，絕不掉以輕心，持續向疫情抗戰，盼與民眾一起度過難關，希望「嘉玲」天天報到，共同迎向曙光。
記者柳榮俊/台中報導
2021-06-26 16:05:26｜2021-06-26 16:23:12
台中市政府今下午召開疫情指揮中心線上記者會，盧秀燕表示，醫院除了處理新冠肺炎，也要進行其他疾病治療，因此醫護、前線人員的辛苦可想而知。不過最近部分民眾可能因為想要打疫苗，情緒很急，面對醫護和工作人員時口氣不好，她希望大家多多擔待，並互相體諒、幫忙，她相信只要正向努力，一定可以突破難關。
衛生局長曾梓展表示，今日台中零確診，但防疫工作絲毫不鬆懈，也持續落實疫調工作。有關之前公布的全國案12476大安區68歲男性，於6月10日確診時因病況危急、插管，無法以電話疫調，家人也不清楚足跡與部分疫調細節，當時經調閱中央傳染病通報系統上的資料，該案就醫病歷註記其5月18日曾參加彰化鄉代麻將聚會(牌友皆確診)，故原推測感染源為此因素。
今案12476病況轉穩定，經電話聯繫，該個案表示，自己不會打麻將，5月中旬曾拜訪埔心協力廠商，廠商曾與個案聯繫表示，自己的妻子(案2516)於5月19日確診，該廠商5月24日也確診(案4461)。後來案12476於6月5日前往醫院快篩陰性，9日前往彰化友人住處時表示走路會喘，因此前往醫院就診，採檢陽性確診，收治住院。