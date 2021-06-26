Delta印度變異株襲台！一圖帶你看懂屏東群聚案始末

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根據疫調發現，這起群聚的指標個案為63歲的當地白牌計程車司機（案14298的），他在6月18日時因工作接觸案14409而確診，擴大篩檢後發現，案14409的同住者14407以及14408，都曾在6月11日與6月14日與從秘魯返國居家檢疫的祖孫有過短暫接觸。
而案14298的兩兄弟（案14412、案14413）與其3名同住者（案14594、案14595、案14596）與其兩兄弟（案14412、案14413）也都相繼在6月23日與6月24日確診，另外在6月21日曾和案14298共餐的友人（案14410）也在6月23日被驗出陽性。
指揮中心表示，截至26日止，這起群聚共計造成12人染疫，其中10人為本土個案，均是因家庭或活動的接觸者，經過採檢後而確診。目前擴大相關接觸者篩檢，統計至25日，快篩了444位，全數為陰性；PCR篩檢419位，也全為陰性，另有25名還在檢驗中。
指揮官陳時中說，因應此起Delat印度變異株群聚，已於6月24日起設置社區篩檢戰，提供社區及鄰近民眾就近接受快篩及PCR，也要求當地醫療院所加強通報及感染管制措施，同時當地的超市、超商、餐飲業、傳統市場等場所應關閉三天進行靜置清消作業，來圍堵病毒繼續擴散。