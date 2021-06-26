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Delta印度變異株襲台！一圖帶你看懂屏東群聚案始末

▲屏東Delta印度變異株群聚及其相關個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）
▲屏東Delta印度變異株群聚及其相關個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

記者林莞茜／綜合報導

2021-06-26 16:12:42

屏東爆發一對祖孫於6月6日從秘魯返台後確診，經過基因定序結果確定是感染印度Delta變種病毒株，其中指標個案為案14298的63歲白牌計程車司機，截至今（26）日，累積有10名本土確診個案，包括祖孫兩人確定是Delta病毒株外，另有4人經過基因定序後，也確認感染到Delat印度變異株。

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屏東縣日前公布新增一名白牌計程車司機確診，在經過衛生局疫調後發現，其感染源可能為在6月6日自秘魯返國入境，在當地進行居家檢疫的一對祖孫，兩人皆在6月14日確診被列為境外移入個案。中央流行疫情指揮中心今日公開基因定序結果，宣布包括祖孫兩人在內，另有4名本土確診者也同樣感染Delat印度變異株，成為台灣首起Delat印度變異株的本土病例。

根據疫調發現，這起群聚的指標個案為63歲的當地白牌計程車司機（案14298的），他在6月18日時因工作接觸案14409而確診，擴大篩檢後發現，案14409的同住者14407以及14408，都曾在6月11日與6月14日與從秘魯返國居家檢疫的祖孫有過短暫接觸。

而案14298的兩兄弟（案14412、案14413）與其3名同住者（案14594、案14595、案14596）與其兩兄弟（案14412、案14413）也都相繼在6月23日與6月24日確診，另外在6月21日曾和案14298共餐的友人（案14410）也在6月23日被驗出陽性。

指揮中心表示，截至26日止，這起群聚共計造成12人染疫，其中10人為本土個案，均是因家庭或活動的接觸者，經過採檢後而確診。目前擴大相關接觸者篩檢，統計至25日，快篩了444位，全數為陰性；PCR篩檢419位，也全為陰性，另有25名還在檢驗中。

▲指揮中心26日公布屏東Delta變種群聚案社區篩檢情形。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心26日公布屏東Delta變種病毒株群聚案社區篩檢情形。（圖／指揮中心提供）
指揮官陳時中說，因應此起Delat印度變異株群聚，已於6月24日起設置社區篩檢戰，提供社區及鄰近民眾就近接受快篩及PCR，也要求當地醫療院所加強通報及感染管制措施，同時當地的超市、超商、餐飲業、傳統市場等場所應關閉三天進行靜置清消作業，來圍堵病毒繼續擴散。

▲指揮中心26日公布因應屏東Delta變種群聚案應變措施。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心26日公布因應屏東Delta變種病毒株群聚案應變措施。（圖／指揮中心提供）
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您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
41.94%58.06%
2021-06-25-2021-06-28

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.88%94.12%
2021-06-25-2021-06-27

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
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2021-06-25-2021-06-27
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