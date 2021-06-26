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消防員、義消打疫苗兩樣情？指揮中心澄清了

▲草嶺義消分隊的正式成軍對地方消防工作更是如虎添翼。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.12.16）
▲草嶺義消分隊的正式成軍對地方消防工作更是如虎添翼。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.12.16）

記者黃仁杰／台北報導

2021-06-26 16:14:09｜2021-06-26 16:17:45

我國採購疫苗陸續到貨，接下來疫苗接種順序和施打作業也將如火如荼的進行中，不過有媒體於指揮中心今（2）日記者會上詢問，雖然第一線的消防員也納入優先施打疫苗名單，但許多第一線的義消並沒有被列入？對此，指揮中心副指揮官陳宗彥說明，義消從事救護的比例不高，大多是協助救災與消防的工作，不過已經請各縣市政府盤點，如果是防疫工作第一線的義消人員，也請消防署協助造冊。

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目前國內疫情依然嚴峻，消防人員已列入優先施打對象，但義消卻沒有被納入，針對疑問，陳宗彥表示，消防人員同時要負責救護及打火工作，目前也請消防署去盤點直接協助第一線救護工作的，不過義消從事救護的比例不高，大多是協助救災與消防的工作。

另外，陳宗彥也指出，有消防人員反映民間捐贈的物資品質不佳，在疫情爆發時於5月25日發放N95、防護衣1萬多件，後續也再撥補30天的量提供消防局使用，6月11日、12日也再度撥付，各地消防局都有超過30天的儲備量，請各縣市消防局以核撥的物資使用，避免使用到有問題的物品。

▲新冠肺炎本土感染爆發，截至6/26，累計確診13323例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，截至6/26，累計確診13323例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，截至6/26，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，截至6/26，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
41.94%58.06%
2021-06-25-2021-06-28

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.88%94.12%
2021-06-25-2021-06-27

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.38%35.62%
2021-06-25-2021-06-27
若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

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繼續作答
近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

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