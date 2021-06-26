消防員、義消打疫苗兩樣情？指揮中心澄清了

我國採購疫苗陸續到貨，接下來疫苗接種順序和施打作業也將如火如荼的進行中，不過有媒體於指揮中心今（2）日記者會上詢問，雖然第一線的消防員也納入優先施打疫苗名單，但許多第一線的義消並沒有被列入？對此，指揮中心副指揮官陳宗彥說明，義消從事救護的比例不高，大多是協助救災與消防的工作，不過已經請各縣市政府盤點，如果是防疫工作第一線的義消人員，也請消防署協助造冊。
記者黃仁杰／台北報導
2021-06-26 16:14:09｜2021-06-26 16:17:45
目前國內疫情依然嚴峻，消防人員已列入優先施打對象，但義消卻沒有被納入，針對疑問，陳宗彥表示，消防人員同時要負責救護及打火工作，目前也請消防署去盤點直接協助第一線救護工作的，不過義消從事救護的比例不高，大多是協助救災與消防的工作。
另外，陳宗彥也指出，有消防人員反映民間捐贈的物資品質不佳，在疫情爆發時於5月25日發放N95、防護衣1萬多件，後續也再撥補30天的量提供消防局使用，6月11日、12日也再度撥付，各地消防局都有超過30天的儲備量，請各縣市消防局以核撥的物資使用，避免使用到有問題的物品。
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