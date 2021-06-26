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中市公布殘劑施打「三公原則」 杜絕公關或特權

▲中市6月30日上午將開放75歲至76歲長輩、原住民65歲以上長輩接種疫苗(圖／市政府提供2021.6.26)
▲中市6月30日上午將開放75歲至76歲長輩、原住民65歲以上長輩接種疫苗(圖／市政府提供2021.6.26)

記者柳榮俊/台中報導

2021-06-26 16:17:20

台中市前兩日開放77歲至79歲長輩施打疫苗，市長盧秀燕今（26）日再宣布，6月30日上午將開放75歲至76歲長輩、原住民65歲以上長輩接種疫苗，預計下周一、二由里鄰長發放施打通知單；另外，配合中央指示殘劑開放施打，她也提出台中市殘劑施打「三公原則」，即施打公平、預約公開、名單公布，請各醫療院所、衛生所及快打站遵循此原則執行。

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盧秀燕今下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會表示，經過前兩日在快打站施打疫苗，市府昨晚盤點AZ疫苗剩餘量約剩8000劑，由於連日來醫護、前線服務人員非常辛苦，需讓他們喘息休整，因此台中市預計6月30日下周三再開設快打站，將開放75歲至76歲長輩、原住民65歲以上長輩施打疫苗，預計下周一、二由里鄰長發送施打通知單，長輩無須申請或預約，請長輩和家人在家等待，收到通知單後按單上的時間和地點接種即可。

此外，針對中央公布每日最後一瓶疫苗「殘劑」施打最新指引，盧秀燕表示，台中市滾動更新殘劑施打措施，公布殘劑施打「三公原則」，即公平、公開、公布，即日起只要年滿18歲的台中市民皆可預約候補施打，每個人接種機會「公平」；且配合中央指示，將由各接種地點公告殘劑候補登記方式，預約方式「公開」透明，避免影響民眾接種權益；接種殘劑後也要對外「公布」施打名單，杜絕公關或特權疫苗，確保殘劑妥善利用。

盧秀燕指出，疫苗殘劑指的是每個施打處每日最後一瓶疫苗所剩餘劑，可能只有零星劑量，約施打2至3人，並非如民眾所想的可能有幾百劑的殘劑。台中施打疫苗的地方包括醫療院所、衛生所及快打站，未來劑量夠了，也會開放診所施打，希望各醫療院所、衛生所、快打站，乃至將來開放的診所，遵照台中市殘劑施打「三公原則」指引，為民眾施打疫苗。

盧秀燕提到，醫療院所平時就有專業的預約系統，市府會比照其他縣市，授權醫療院所自行處理殘劑，但殘劑施打完畢後仍要公開上傳相關系統，接受大眾檢驗；而快打站是台中領先全國的施打疫苗新方案，市府會在「三公原則」前提下，針對衛生所與快打站提出一套完善的執行辦法，目前正跨局處研商中，等下周執行細節出來後，會再說明。

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