中市公布殘劑施打「三公原則」 杜絕公關或特權

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此外，針對中央公布每日最後一瓶疫苗「殘劑」施打最新指引，盧秀燕表示，台中市滾動更新殘劑施打措施，公布殘劑施打「三公原則」，即公平、公開、公布，即日起只要年滿18歲的台中市民皆可預約候補施打，每個人接種機會「公平」；且配合中央指示，將由各接種地點公告殘劑候補登記方式，預約方式「公開」透明，避免影響民眾接種權益；接種殘劑後也要對外「公布」施打名單，杜絕公關或特權疫苗，確保殘劑妥善利用。
盧秀燕指出，疫苗殘劑指的是每個施打處每日最後一瓶疫苗所剩餘劑，可能只有零星劑量，約施打2至3人，並非如民眾所想的可能有幾百劑的殘劑。台中施打疫苗的地方包括醫療院所、衛生所及快打站，未來劑量夠了，也會開放診所施打，希望各醫療院所、衛生所、快打站，乃至將來開放的診所，遵照台中市殘劑施打「三公原則」指引，為民眾施打疫苗。
盧秀燕提到，醫療院所平時就有專業的預約系統，市府會比照其他縣市，授權醫療院所自行處理殘劑，但殘劑施打完畢後仍要公開上傳相關系統，接受大眾檢驗；而快打站是台中領先全國的施打疫苗新方案，市府會在「三公原則」前提下，針對衛生所與快打站提出一套完善的執行辦法，目前正跨局處研商中，等下周執行細節出來後，會再說明。