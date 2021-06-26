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疫苗殘劑預約之亂　柯文哲：中央沒說清楚因沒人敢負責

▲台北市長柯文哲認為，中央沒把疫苗殘劑預約規則說清楚，因為沒人敢負責才會造成亂象。(圖／北市府提供)
▲台北市長柯文哲認為，中央沒把疫苗殘劑預約規則說清楚，因為沒人敢負責才會造成亂象。(圖／北市府提供)

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-26 16:54:34｜2021-06-26 17:08:13

中央流行疫情指揮中心昨日宣布，針對診所當日最後一瓶疫苗開瓶的剩餘劑量，可由接種單位規劃候補名單機制，但是卻引爆疫苗預約之亂，民眾電話打爆診所與民代辦公室，詢問如何預約打疫苗。對此，台北市長柯文哲認為，中央沒把預約的規則說清楚，因為沒人敢負責才會造成亂象。

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北市府今（26）日下午防疫記者會上，媒體詢問疫苗殘劑預約施打之亂問題，柯文哲表示，中央若明定標準大家就遵守，記者會開了1個禮拜也沒說清楚、訂出標準，原則上，還是按照中央公布的種類先打，開瓶時說間快到再來就授權醫師處理，但要登記，反正疫苗都是打在國民上，每個打的有登記，可以備查就可以，相信醫生也不會太離譜。柯酸中央既然每天都在開記者會，也沒有講出怎麼做。

柯文哲說，寫候補名單程式也不是不可以，但是很複雜，他感嘆說，「打疫苗已經夠辛苦，處理殘劑比處理整瓶還累，真慘！」他坦言，爆發疫苗殘劑之亂最大問題是沒人想要負責，所以每天講得很迷糊。因此，他訂出規則，將公文親筆簽名後拍照寄給各診所，表示市長會負責。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
41.94%58.06%
2021-06-25-2021-06-28

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.88%94.12%
2021-06-25-2021-06-27

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.38%35.62%
2021-06-25-2021-06-27
近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

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繼續作答
若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

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