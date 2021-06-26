疫苗殘劑預約之亂　柯文哲：中央沒說清楚因沒人敢負責

中央流行疫情指揮中心昨日宣布，針對診所當日最後一瓶疫苗開瓶的剩餘劑量，可由接種單位規劃候補名單機制，但是卻引爆疫苗預約之亂，民眾電話打爆診所與民代辦公室，詢問如何預約打疫苗。對此，台北市長柯文哲認為，中央沒把預約的規則說清楚，因為沒人敢負責才會造成亂象。

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北市府今（26）日下午防疫記者會上，媒體詢問疫苗殘劑預約施打之亂問題，柯文哲表示，中央若明定標準大家就遵守，記者會開了1個禮拜也沒說清楚、訂出標準，原則上，還是按照中央公布的種類先打，開瓶時說間快到再來就授權醫師處理，但要登記，反正疫苗都是打在國民上，每個打的有登記，可以備查就可以，相信醫生也不會太離譜。柯酸中央既然每天都在開記者會，也沒有講出怎麼做。

柯文哲說，寫候補名單程式也不是不可以，但是很複雜，他

他坦言，爆發疫苗殘劑之亂最大問題是沒人想要負責，所以每天講得很迷糊。因此，他訂出規則，將公文親筆簽名後拍照寄給各診所，表示市長會負責。