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枋山群聚增3例　屏縣府成立前進指揮所

▲枋山群聚感染再增3例，屏東縣政府26日公佈確診個案，為「14298」計程車司機的妻子、母親及照顧的外籍看護。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.26）
▲枋山群聚感染再增3例，屏東縣政府26日公佈確診個案，為「14298」計程車司機的妻子、母親及照顧的外籍看護。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.26）

記者黃正忠／屏東報導

2021-06-26 17:09:12

枋山群聚感染再增3例，屏東縣政府26日公佈確診個案，為「14298」計程車司機的妻子、母親及照顧的外籍看護。縣長潘孟安表示，中央流行疫情指揮中心證實，連同秘魯境外移入的台中市嬤孫在內12名確診者中，有6例都是「印度Delta變異株」，其餘仍在進行基因序列比對，屏東縣府這二天已全面提升當地警戒，並成立前進指揮所，全力防堵感染鏈。

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▲屏縣府擔憂這對秘魯回來嬤孫經證實是印度DELTA病毒株後，火速啟動應變措施，包括擴大楓港、善餘兩村全面篩檢、商店市場停業三天大清消提升警戒。（圖／屏東縣政府提供,
▲屏縣府擔憂這對秘魯回來嬤孫經證實是印度DELTA病毒株後，啟動應變措施，包括擴大楓港、善餘兩村全面篩檢、商店市場停業三天大規模清潔消毒提升警戒。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.26）
潘孟安指出，屏東南北距離長逾1百多公里，為第一時間掌握所有狀況，26日下午成立的枋山前進指揮所，由縣府秘書長邱黃肇崇擔任指揮官，衛生局技正呂孟倫擔任執行秘書，整合各單位進駐，隨時掌握最新發展立即回報處理、即時調度，不讓病毒有擴散的機會。

已確認感染印度DELTA病毒株為秘魯嬤孫案號「13332」、「13333」及司機「14298」、乘客「14409」和其同居友人「14407」、同居友孫子「14408」等６例。而枋山群聚感染連同今日三例在內，本土病例累計增至10名確診者，沒有重症情形。

▲新增的三例都是「14298」同住親友，分別為案號「14595」50歲妻子。（圖／屏東縣政府提供,
▲新增的三例都是「14298」同住親友，分別為案號「14595」50歲妻子。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.26）
新增的三例都是「14298」同住親友，分別為案號「14595」50歲妻子、「14596」88歲母親及負責照顧的37歲外籍看護「14594」，其妻在統一超商楓港門市工作，相關足跡均已消毒，曾出入相關場所民眾請進行自我健康監測，若有上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等相關症狀，應佩戴醫用口罩，儘速就醫。

▲案號「14596」88歲是「14298」母親及負責照顧的37歲外籍看護「14594」。（圖／屏東縣政府提供,
▲案號「14596」88歲是「14298」母親及負責照顧的37歲外籍看護「14594」。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.26）
因本案群聚相關接觸者衛生局共匡列136人，皆已採檢，其中99人進行居家隔離，32人自主健康管理，5人自我健康監測。

另外，潘孟安向中央爭取1200劑撥補疫苗為兩村居民接種，因此枋山篩檢站除在昨日把篩檢量能加倍之外，也將延長篩檢到6月28日。截至6月26日中午，計採檢644人，快篩643人陰性，1人陽性，進一步PCR檢驗402人陰性、242人送檢中。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

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