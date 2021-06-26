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挺過恩主公群聚高雄今＋0　陳其邁：仁武群聚匡列1076人

▲挺過恩主公群聚，高雄今天0本土案例，陳其邁表示仁武群聚擴大匡列1076人。(圖／高市府提供)
▲挺過恩主公群聚，高雄今天0本土案例，陳其邁表示仁武群聚擴大匡列1076人。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-06-26 16:40:32｜2021-06-26 16:43:00

高雄市防疫團隊的連日努力下恩主公醫院所衍生的仁武群聚疫情今(26)日終於再見+０，這起群聚至今已累計15人染疫，5個家庭群聚感染。市長陳其邁表示，衛生局根據疫調再擴大匡列範圍，採檢人數1076全採PCR採檢，其中有1062人已送驗，目前累計15人PCR陽性、823人陰性。

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▲目前仁武因恩主公醫院群聚事件，共三圈1,076位，大範圍匡列，讓可能感染者阻絕於社區之外。(圖／高市府提供)
▲目前仁武因恩主公醫院群聚事件，共三圈1,076位，大範圍匡列，讓可能感染者阻絕於社區之外。(圖／高市府提供)
陳其邁指出，目前仁武因恩主公醫院群聚事件，共三圈1,076位，代表大範圍匡列，讓可能感染者阻絕於社區之外，會持續監控5月28日感染迄今接觸者健康狀況。從整體流行疫情狀況，新北有36案、台北有30案，代表仍有感染源未找到的隱形社區傳播鏈，所有防疫還要共同努力。

▲針對屏東的Delta變種病毒疫情指出，若六月六日曾到枋山鄉活動，應立即到社區篩檢站篩檢。(圖／高市府提供)
▲針對屏東的Delta變種病毒疫情指出，若六月六日曾到枋山鄉活動，應立即到社區篩檢站篩檢。(圖／高市府提供)
陳其邁也針對屏東的Delta變種病毒疫情指出，若六月六日曾到枋山鄉活動，他呼籲立即到社區篩檢站篩檢，若有上呼吸道的發燒、喉嚨痛及流鼻水等症狀，請聯繫1922安排採檢或就醫，千萬不要自行就醫。

至於，針對高風險對象，農業貨車司機、與屏東枋山有關也會採檢，已造冊比對名單採檢，也請相關民眾接到通知後今天晚上完成採檢，另外要求批發市場降載、診所加強枋山旅遊史等詢問。醫院也要加強院內管理，針對出入枋山的員工，加強自主檢康管理，已住院超過3天病患，3天採檢一次，住院3天若出現呼吸道症狀，再進行PCR採檢。陳其邁也強調，高雄4家醫學中心將支援屏東的防疫工作，尤其是採檢能量 ，「會做屏東最堅強後盾。」

針對變種病毒，高醫大附設醫院院長鍾飲文也表示，高高屏為共同生活圈，新冠肺炎病毒在複製過程容易產生突變，世界衛生組織列為高關注變種病毒包括英國、南非、巴西及最新的印度變種病毒，會影響傳播率及致病率，對診斷工具及治療方式有影響，也關注疫苗保護力。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
41.94%58.06%
2021-06-25-2021-06-28

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.88%94.12%
2021-06-25-2021-06-27

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.38%35.62%
2021-06-25-2021-06-27
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