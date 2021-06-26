挺過恩主公群聚高雄今＋0　陳其邁：仁武群聚匡列1076人

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陳其邁指出，目前仁武因恩主公醫院群聚事件，共三圈1,076位，代表大範圍匡列，讓可能感染者阻絕於社區之外，會持續監控5月28日感染迄今接觸者健康狀況。從整體流行疫情狀況，新北有36案、台北有30案，代表仍有感染源未找到的隱形社區傳播鏈，所有防疫還要共同努力。
陳其邁也針對屏東的Delta變種病毒疫情指出，若六月六日曾到枋山鄉活動，他呼籲立即到社區篩檢站篩檢，若有上呼吸道的發燒、喉嚨痛及流鼻水等症狀，請聯繫1922安排採檢或就醫，千萬不要自行就醫。
至於，針對高風險對象，農業貨車司機、與屏東枋山有關也會採檢，已造冊比對名單採檢，也請相關民眾接到通知後今天晚上完成採檢，另外要求批發市場降載、診所加強枋山旅遊史等詢問。醫院也要加強院內管理，針對出入枋山的員工，加強自主檢康管理，已住院超過3天病患，3天採檢一次，住院3天若出現呼吸道症狀，再進行PCR採檢。陳其邁也強調，高雄4家醫學中心將支援屏東的防疫工作，尤其是採檢能量 ，「會做屏東最堅強後盾。」
針對變種病毒，高醫大附設醫院院長鍾飲文也表示，高高屏為共同生活圈，新冠肺炎病毒在複製過程容易產生突變，世界衛生組織列為高關注變種病毒包括英國、南非、巴西及最新的印度變種病毒，會影響傳播率及致病率，對診斷工具及治療方式有影響，也關注疫苗保護力。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。