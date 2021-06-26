慈濟欲贈BNT疫苗 蔡英文與證嚴法師視訊曝最新進度
國內本土疫情嚴峻，讓各界都盼望國際疫苗能早日抵台，許多民間企業、機構也提出相關爭取、捐贈疫苗的計劃，有關最新進度，蔡英文今（26）日表示，相關專案計劃都有往前一步，有關慈濟基金會有意捐贈500萬劑BNT疫苗一事，她今天有與證嚴上人透過視訊通話，她保證，會請指揮中心依照實際疫苗需求，與慈濟進行討論，協助相關作業進行。
記者林莞茜／綜合報導
2021-06-26 16:51:50
有關政府和民間合作爭取疫苗的進度，蔡英文首先表示，台積電、鴻海/永齡基金會規劃分別捐贈政府500萬劑BNT疫苗專案，經過評估這兩個捐贈單位所提出方案和條件的可行性，以及疫苗採購的法律與技術問題後，目前的最新進度是昨天已經完成簽署開啟專案採購所需的法律文件，政府部門完成了這一階段承諾的協助事項。
蔡英文感謝台積電、鴻海/永齡基金會、行政院、指揮中心的夥伴們，在上週五會面後，這一個禮拜當中，大家密集會商討論，在共同努力下，讓專案計劃往前再踏出一步。接下來，這兩個單位將接續完成採購與捐贈的相關工作，政府也會維持良好公私協力的合作關係，提供必要的協助，這些過程都是為了確保未來國人的健康權益保障。
另外有關於慈濟基金會也有意捐贈500萬劑BNT疫苗，蔡英文向大家保證，政府一樣會積極處理。今天她還透過視訊和證嚴上人通話，也請指揮中心依照實際疫苗計劃需求，與慈濟進行討論，協助相關作業進行。
蔡英文回想上次前往花蓮拜訪證嚴上人，已經有一段時間。她今天透過視訊問候上人，感謝上人一直為台灣祈福，更謝謝慈濟基金會長年以來在台灣和世界各地的付出。
蔡英文強調，這個時刻我們需要的是攜手克服疫情，無論是採購疫苗或施打疫苗，盼望大家停止唱衰和謠言，更不要分化台灣。相信在政府和民間共同努力下，將能凝聚更大的力量，讓台灣克服疫情的挑戰。