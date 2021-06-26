Delta變異株釀10本土　侯友宜開砲：邊境防疫「做半套」

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侯友宜在今日下午主持新北防疫記者會上，針對印度Delta變種病毒襲台一事，忍不住批評官方在邊境管理上「只做了半套」，侯友宜認為，此變種病毒都已經傳播到92個國家，隨時都有可能傳到台灣，不應該只對這7國加強入境管理措施，而是應該對所有邊境入境的人都以相同規格進行篩檢管理，做好嚴密把關。
侯友宜提到，他早在去年就說要入境普篩，但當時很多民意代表，都說他在製造恐慌，就算在行政院會上再說一次，但仍被裁示沒有這個必要。而國際上變種病毒發生，他也在6月初就擔心Delta變種病毒會進來，因為它的傳播力與感染速度，比現在的英國變種病毒還快60%，尤其重症比例多了快20%，因此一再地建議一定要在邊境全力防堵，結果官方卻等到真的入侵後，才開始說要阻絕於境外。
侯友宜強調，中央、地方防疫一條心，他都尊重，因為作戰不能有二心，但今年境外破口太多，所以有關邊境防疫措施，不能一錯再錯，我們也經不起再一次的本土大爆發。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。