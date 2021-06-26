再爆特權打疫苗　陳其邁烙重話：不要一再挑釁

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對此，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，前立委黃昭順和張顯耀這兩起事件有本質上的不同，黃前立委是未在造冊之列的接種，而台北市政府也表達黃前立委是執業藥師，中央流行疫情指揮中心也說明只要符合接種資格，不限在執業地點接種，這件事後續還會請相關單位再說明，現階段大家忙於防疫，不便在此時多做打擾。
而張前立委的狀況是，義大醫院說明他在義聯集團擔任兩岸事務委員會主任委員，除負責該院及整個義大醫療體系的防疫物資調度外，也是該集團疫苗採購小組成員，但經了解並請義大提出造冊文件、影本及相關證明文件，義大醫院均未能提出，經衛生局對照5月28日義大醫院提供接種名冊，顯示義大醫院列冊與實際進出人員不符，院方就有責任，所以依據傳染病法29條處以30萬元。
潘炤穎說，至於張前立委是否為該集團員工，直至中午12時30分為止，一直都連絡不上當事人，依據義大提供的相關事證，既然他沒有實際出入醫院，當然就沒有接種資格，沒有接種資格卻接種疫苗，因此違反傳染病防治法第36條，並參酌其多次發表對於疫苗接種政策之公開說法，顯然悖離其於5月28日接種AZ疫苗之行為事實，所以處以新台幣1.5萬元罰款。
陳其邁再度強調，防疫期間所有的訊息所有防疫措施，以疫情指揮中心公布為準，疫苗輪到誰打就該誰去打，沒輪到就不應有特權、不應有插隊，違反規定誰都一樣「就是處罰」，「我已經講過，不要一再挑釁，就是這麼簡單的一件事情」，疫苗為何要按照順序施打，年輕人為什麼要留給長輩先打，因為防疫過程「同島一命」，在面對疫情衝擊時每個人互相體諒很重要，依序施打是社會上起碼的公平正義，拜託大家遵守疫苗施打順序，「我已經講過，市政府的立場就是這樣，違反規定就是開罰『沒有例外』」。
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