再爆特權打疫苗　陳其邁烙重話：不要一再挑釁

國民黨前立委張顯耀遭爆，在5月28日已經到燕巢義大醫院打完AZ疫苗，時間甚至比先前遭爆料的黃昭順還要早，高雄市衛生局今（26）日對

依

。

我是廣告 請繼續往下閱讀

施打人的處罰還要請法務單位研究

▲ 張顯耀遭爆已打完AZ疫苗。（圖／資料畫面）