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再爆特權打疫苗　陳其邁烙重話：不要一再挑釁

▲高雄市長陳其邁重申，「疫苗輪到你打就該你去打，沒輪到你就不應有特權、不應有插隊，違反規定誰都一樣『就是處罰』，不要一再挑釁」。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁重申，「疫苗輪到你打就該你去打，沒輪到你就不應有特權、不應有插隊，違反規定誰都一樣『就是處罰』，不要一再挑釁」。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-06-26 18:50:30

國民黨前立委張顯耀遭爆，在5月28日已經到燕巢義大醫院打完AZ疫苗，時間甚至比先前遭爆料的黃昭順還要早，高雄市衛生局今（26）日對義大醫院開罰新台幣30萬罰款，而張顯耀則違反傳染病防治法第36條，處以新台幣1.5萬元罰款，高雄市長陳其邁重申，「疫苗輪到你打就該你去打，沒輪到你，就不應有特權、不應有插隊，違反規定誰都一樣『就是處罰』，我已經講過，不要一再挑釁」

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前立委黃昭順和張顯耀陸續被爆出插隊打疫苗，上次並未對黃昭順開罰，這次張顯耀卻被依違反傳染病防治法第36條未依律定之疫種疫苗資格接種事實，遭罰新台幣1.5萬元罰款，與以往只罰違規施打醫療院所的慣例不同，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會被問到時也說：「目前法規只有處分醫療機構或施打單位，對施打人的處罰還要請法務單位研究」。

對此，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，前立委黃昭順和張顯耀這兩起事件有本質上的不同，黃前立委是未在造冊之列的接種，而台北市政府也表達黃前立委是執業藥師，中央流行疫情指揮中心也說明只要符合接種資格，不限在執業地點接種，這件事後續還會請相關單位再說明，現階段大家忙於防疫，不便在此時多做打擾。

▲IMG_0680.JPG
張顯耀遭爆已打完AZ疫苗。（圖／資料畫面）
而張前立委的狀況是，義大醫院說明他在義聯集團擔任兩岸事務委員會主任委員，除負責該院及整個義大醫療體系的防疫物資調度外，也是該集團疫苗採購小組成員，但經了解並請義大提出造冊文件、影本及相關證明文件，義大醫院均未能提出，經衛生局對照5月28日義大醫院提供接種名冊，顯示義大醫院列冊與實際進出人員不符，院方就有責任，所以依據傳染病法29條處以30萬元。

潘炤穎說，至於張前立委是否為該集團員工，直至中午12時30分為止，一直都連絡不上當事人，依據義大提供的相關事證，既然他沒有實際出入醫院，當然就沒有接種資格，沒有接種資格卻接種疫苗，因此違反傳染病防治法第36條，並參酌其多次發表對於疫苗接種政策之公開說法，顯然悖離其於5月28日接種AZ疫苗之行為事實，所以處以新台幣1.5萬元罰款。

陳其邁再度強調，防疫期間所有的訊息所有防疫措施，以疫情指揮中心公布為準，疫苗輪到誰打就該誰去打，沒輪到就不應有特權、不應有插隊，違反規定誰都一樣「就是處罰」，「我已經講過，不要一再挑釁，就是這麼簡單的一件事情」，疫苗為何要按照順序施打，年輕人為什麼要留給長輩先打，因為防疫過程「同島一命」，在面對疫情衝擊時每個人互相體諒很重要，依序施打是社會上起碼的公平正義，拜託大家遵守疫苗施打順序，「我已經講過，市政府的立場就是這樣，違反規定就是開罰『沒有例外』」。

▲新冠肺炎本土感染爆發，截至6/26，累計確診13323例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，截至6/26，累計確診13323例。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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能，要回復正常生活多少要靠這個
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北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
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2021-06-25-2021-06-27

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
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