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世衛：變種病毒Delta傳染力最強　至少肆虐85國

▲世衛秘書長譚德塞25日表示，最先在印度發現的Delta變種病毒是「目前已知傳染力最強的變種病毒」，並警告現已在至少85國蔓延。圖為孟加拉醫護為民眾採檢。（美聯社）
▲世衛秘書長譚德塞25日表示，最先在印度發現的Delta變種病毒是「目前已知傳染力最強的變種病毒」，並警告現已在至少85國蔓延。圖為孟加拉醫護為民眾採檢。（美聯社）

中央社

2021-06-26 22:39:55｜2021-06-26 23:26:14

（中央社倫敦25日綜合外電報導）世界衛生組織秘書長譚德塞今天表示，最先在印度發現的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變種病毒Delta是「目前已知傳染力最強的變種病毒」，並警告現已在至少85國蔓延。

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美聯社報導，世界衛生組織流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）表示：「Delta變種病毒將持續變異，此刻我們的公衛與社會防疫措施有效，我們的疫苗有防護力，我們的診斷和治療有效；但仍有可能到了某個時候，隨著病毒持續變異而使這種種反制措施失效。」

歐洲和美國等接種率高的國家已放鬆邊界限制和其他公衛措施，世衛組織官員警告，這可能會導致疫情復燃。

范科霍芙表示，「當前全球情況岌岌可危」；並說，雖然歐洲的疫情趨緩，但仍有無數活動會使疫情擴散，包括大型體育賽事和一家人在後院烤肉等。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在記者會上指出，貧窮國家欠缺疫苗使得Delta變異病毒的傳播加劇。他並談到，他近來出席了一個疫苗配送顧問小組的會議。

他說：「這個顧問小組很沮喪，因為沒有疫苗可配送。既然根本沒有疫苗，那還分享什麼呢？」他批評富裕國家，不願與開發中國家立即分享疫苗。

譚德塞表示，國際社會已失能，有重蹈數十年前愛滋病（AIDS）危機與2009年新型流感（swine flu）大流行期間覆轍的風險，當時疫苗是在疫情結束後才送交貧窮國家。

他說：「（愛滋病毒）已在高所得國家肆虐，（抗反轉錄病毒藥物）才在10年後送到低所得國家，我們要重蹈覆轍嗎？」

聯合國支持下致力配送疫苗給貧窮國家的疫苗全球取得機制（COVAX），並未達成分享疫苗的若干目標，而其最大供應商預期要到年底才會再出口疫苗。英美等國承諾供應的數億劑疫苗，短期內不可能到位。

世衛秘書長高級顧問艾沃德（Bruce Aylward）坦承：「我們本月透過COVAX配送的阿斯特捷利康（AstraZeneca, AZ）、輝瑞（Pfizer）與（嬌生Johnsonand Johnson）疫苗為零。」

他說：「這段期間，我們每個供貨來源都無法提供疫苗，因為另有他國爭取這些產品，這些國家正為沒有風險的十分年輕人口施打疫苗。」（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）1100626

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民調中心

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.04%94.96%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.91%35.09%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
39.32%60.68%
2021-06-25-2021-06-28
若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

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近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

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