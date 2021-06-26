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疫苗殘劑該如何預約？全台22縣市規劃一次看

▲針對疫苗殘劑施打規劃，《NOWnews今日新聞》整理各縣市供讀者參考。（圖／屏東縣政府提供）
▲針對疫苗殘劑施打規劃，《NOWnews今日新聞》整理各縣市供讀者參考。（圖／屏東縣政府提供）

記者林莞茜／綜合報導

2021-06-26 21:18:11

中央流行疫情指揮中心25日宣布開放非優先施打10類族群者，只要年滿18歲的成人，即可預約候補、登記每日最後一瓶新冠疫苗殘劑，原則以就近施打為主，避免因距離因素無法及時趕到院所接種，反造成相關醫護作業上的負擔。由於各縣市規定不一，開放院所也不盡相同，《NOWnews今日新聞》特別為您整理不同縣市的預約流程與接種規定，供有意前往施打疫苗殘劑民眾參考。

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為有效利用新冠肺炎疫苗，避免開瓶後6小時內未施打完全，指揮中心宣布開放各地接種院所在當日最後一瓶疫苗開瓶的剩餘劑量，可由接種單位規劃候補名單，供18歲以上成人施打，接種後須在同意書空白處註記「剩餘劑量使用者」，並交由接種單位備查，再將接種資料上傳。

有關各縣市規劃，大致上分為自行向醫院或診所預約、向衛生所預約、到接種站現場預約等方式，或是已預先列好名冊，主動通知符合順位的民眾就近接種。

台北市

在台北市部分，台北市政府授權各醫療院所由醫師處理，民眾可自行前往預約，當有殘劑時，由機構通知民眾就近施打，不需要統一預約。

新北市

新北市開放27家醫院、29區衛生所，以及177家合約診所共233處地點可供候補登記，其餘醫院尚在討論或規劃當中。

桃園市

可自行向醫療院所、衛生所登記預約，若有殘劑會按順序通知18歲以上民眾，但仍優先提供給原有開放對象跟備援名單。

台中市

由台中市政府規劃殘劑的候補名單，但仍會以優先接種族群作為排序，第一優先是「第7至10類公費疫苗接種對象」，再來是才是18歲以上民眾。

台南市

台南市衛生局在造冊時，已預先排列優先順位的備用名單，只要有殘劑就會主動通知在序列的民眾前來接種。

高雄市

高雄市政府將殘劑分為兩大面向，合約醫院與診所的殘劑優先保留給65歲以上長者；社區、大型接種站則將殘劑優先保留給65歲以上長者以及第1至第7類的公費對象，殘劑均由接種單位依列冊順序通知。另針對開瓶也設有條件，AZ疫苗需要有6人以上預約，莫德納疫苗則是9人以上才會執行施打作業。

基隆市

讓第8至10類公費優先接種對象候補施打殘劑。

新竹縣

授權各醫療院所自行規劃，多傾向仍以公費接種對象1至10類族群施打殘劑。

新竹市

新竹市政府自行造冊符合資格者，按照順序由接種院所通知民眾前來接種。

苗栗縣

民眾可自行撥打電話向醫院及衛生所預約，並由各接種點公告殘劑的候補名單登記方式，順序以尚未開放的公費接種類別為優先，再來才是滿18歲的成人。

彰化縣

目前未開放民眾電話預約，疫苗殘劑仍以65歲以上長者為優先施打對象，第一優先是75歲以上長者，再來是75歲長者的65歲同住家人，第三為領有重大傷病卡或多重慢性病的65歲長者。

南投縣

18歲以上成人可自行向院所預約登記。

雲林縣

開放28個醫療院所施打點，透過網路或電話進行預約登記

嘉義市

依照前10類族群按順序排列進行殘劑施打，但仍可電話預約進行候補登記。

嘉義縣

授權給各合約醫療院所自行公告預約方式，多以網路或電話進行候補登記。

屏東縣

目前疫苗均施打完畢，沒有殘劑，將待中央配送疫苗後再公告預約機制。

宜蘭縣

衛生所開放民眾電話預約，每通電話限2位，每所以150名為限，以1個月範圍建立名單。醫療機構殘劑則保留給第1線醫護人員的同住家屬。

花蓮縣

7月3日起開放民眾在每日一早到接種站現場預約，數量為7名為限，但仍要視當日殘劑而定。

台東縣

完全預約制，無殘劑考量，因此未開放預約殘劑施打。

澎湖縣

由當地衛生所通知符合資格者來接種。

金門縣

民眾於網路上填單後，由醫療院所依照順序通知，每一個電子郵件限供1名。若30分鐘內未報到，則向下遞補。

連江縣

由接種單位規劃候補名單機制，依序通知符合資格者前來接種。

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