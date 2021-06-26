疫苗殘劑該如何預約？全台22縣市規劃一次看

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有關各縣市規劃，大致上分為自行向醫院或診所預約、向衛生所預約、到接種站現場預約等方式，或是已預先列好名冊，主動通知符合順位的民眾就近接種。
台北市
在台北市部分，台北市政府授權各醫療院所由醫師處理，民眾可自行前往預約，當有殘劑時，由機構通知民眾就近施打，不需要統一預約。
新北市
新北市開放27家醫院、29區衛生所，以及177家合約診所共233處地點可供候補登記，其餘醫院尚在討論或規劃當中。
桃園市
可自行向醫療院所、衛生所登記預約，若有殘劑會按順序通知18歲以上民眾，但仍優先提供給原有開放對象跟備援名單。
台中市
由台中市政府規劃殘劑的候補名單，但仍會以優先接種族群作為排序，第一優先是「第7至10類公費疫苗接種對象」，再來是才是18歲以上民眾。
台南市
台南市衛生局在造冊時，已預先排列優先順位的備用名單，只要有殘劑就會主動通知在序列的民眾前來接種。
高雄市
高雄市政府將殘劑分為兩大面向，合約醫院與診所的殘劑優先保留給65歲以上長者；社區、大型接種站則將殘劑優先保留給65歲以上長者以及第1至第7類的公費對象，殘劑均由接種單位依列冊順序通知。另針對開瓶也設有條件，AZ疫苗需要有6人以上預約，莫德納疫苗則是9人以上才會執行施打作業。
基隆市
讓第8至10類公費優先接種對象候補施打殘劑。
新竹縣
授權各醫療院所自行規劃，多傾向仍以公費接種對象1至10類族群施打殘劑。
新竹市
新竹市政府自行造冊符合資格者，按照順序由接種院所通知民眾前來接種。
苗栗縣
民眾可自行撥打電話向醫院及衛生所預約，並由各接種點公告殘劑的候補名單登記方式，順序以尚未開放的公費接種類別為優先，再來才是滿18歲的成人。
彰化縣
目前未開放民眾電話預約，疫苗殘劑仍以65歲以上長者為優先施打對象，第一優先是75歲以上長者，再來是75歲長者的65歲同住家人，第三為領有重大傷病卡或多重慢性病的65歲長者。
南投縣
18歲以上成人可自行向院所預約登記。
雲林縣
開放28個醫療院所施打點，透過網路或電話進行預約登記
嘉義市
依照前10類族群按順序排列進行殘劑施打，但仍可電話預約進行候補登記。
嘉義縣
授權給各合約醫療院所自行公告預約方式，多以網路或電話進行候補登記。
屏東縣
目前疫苗均施打完畢，沒有殘劑，將待中央配送疫苗後再公告預約機制。
宜蘭縣
衛生所開放民眾電話預約，每通電話限2位，每所以150名為限，以1個月範圍建立名單。醫療機構殘劑則保留給第1線醫護人員的同住家屬。
花蓮縣
7月3日起開放民眾在每日一早到接種站現場預約，數量為7名為限，但仍要視當日殘劑而定。
台東縣
完全預約制，無殘劑考量，因此未開放預約殘劑施打。
澎湖縣
由當地衛生所通知符合資格者來接種。
金門縣
民眾於網路上填單後，由醫療院所依照順序通知，每一個電子郵件限供1名。若30分鐘內未報到，則向下遞補。
連江縣
由接種單位規劃候補名單機制，依序通知符合資格者前來接種。