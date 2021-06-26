Delta變異株入侵屏東！台灣基進建議陳其邁任南台指揮官
繼屏東枋山個案確定是目前傳染力最高的印度Delta變異株後，今日台南也傳出有兩名宮廟廟人員遭到匡列。台灣基進新聞部副主任陳子瑜提出建議，認為中央應思考以高雄為區域聯防中心，由高雄市長陳其邁擔任南台指揮官，整合跨縣市醫療量能，有效圍堵疫情。
新頭殼newtalk
2021-06-26 22:42:47
為了有效整合區域醫療量能、有效圍堵疫情，中央應思考將高雄設立為區域聯防中心，由陳其邁為南台指揮官，以發揮最大效能，陳子瑜提出四項理由：
第一個理由：有效化解苗栗京元電子群聚案的王必勝，目前支援北農群聚案，同時南北奔波，不但勞心勞力，也恐怕會無法專注應對兩地疫情。
第二個理由：高雄市長陳其邁在行政院副院長時，是科技防疫的擘畫者，也和中央流行指揮中心培養相當高的合作默契，溝通順暢無礙。
第三個理由：陳其邁在這波本土疫情出現後，都和台南、屏東保持聯繫，討論跨縣市合作圍堵疫情的各種可能。
第四個理由：目前台灣面臨到雙北疫情依舊是全台疫情大宗，南台灣遭遇比英國變異株更有傳染力的印度變異株，藉由兵分二路設立防線，避免南北疫情匯集，造成更大威脅，是目前最重要的課題。
新聞來源為Newtalk 新頭殼