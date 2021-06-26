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Delta變異株入侵屏東！台灣基進建議陳其邁任南台指揮官

▲ Delta變異株入侵屏東！台灣基進黨建議陳其邁任南台指揮官（圖／新頭殼）
▲ Delta變異株入侵屏東！台灣基進黨建議陳其邁任南台指揮官（圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2021-06-26 22:42:47

繼屏東枋山個案確定是目前傳染力最高的印度Delta變異株後，今日台南也傳出有兩名宮廟廟人員遭到匡列。台灣基進新聞部副主任陳子瑜提出建議，認為中央應思考以高雄為區域聯防中心，由高雄市長陳其邁擔任南台指揮官，整合跨縣市醫療量能，有效圍堵疫情。

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為了有效整合區域醫療量能、有效圍堵疫情，中央應思考將高雄設立為區域聯防中心，由陳其邁為南台指揮官，以發揮最大效能，陳子瑜提出四項理由：

第一個理由：有效化解苗栗京元電子群聚案的王必勝，目前支援北農群聚案，同時南北奔波，不但勞心勞力，也恐怕會無法專注應對兩地疫情。

第二個理由：高雄市長陳其邁在行政院副院長時，是科技防疫的擘畫者，也和中央流行指揮中心培養相當高的合作默契，溝通順暢無礙。

第三個理由：陳其邁在這波本土疫情出現後，都和台南、屏東保持聯繫，討論跨縣市合作圍堵疫情的各種可能。

第四個理由：目前台灣面臨到雙北疫情依舊是全台疫情大宗，南台灣遭遇比英國變異株更有傳染力的印度變異株，藉由兵分二路設立防線，避免南北疫情匯集，造成更大威脅，是目前最重要的課題。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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民調中心

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.04%94.96%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.91%35.09%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
39.32%60.68%
2021-06-25-2021-06-28
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