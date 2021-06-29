COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

運動員最佳防護網！穩贏生技投入偏鄉給予運動員機會

▲補教名師吳桓投入穩贏生技，目標要打造運動員防護網。（圖／吳桓提供）
▲補教名師吳桓投入穩贏生技，目標要打造運動員防護網。（圖／吳桓提供）

記者吳政紘/綜合報導

2021-06-29 10:00:00

補教名師吳桓去年在新冠肺炎疫情影響下，仍勇敢投入運動生技產業，不但生產飲用水還有運動飲品，目標不只是為了想要給運動員未來有舞台，他也宣布將把產品收入盈餘50%將捐給偏鄉教育協會，為未來台灣偏鄉教育跟運動員盡一份心力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳桓投入教育產業超過20年的時間，目前更在新北創立領袖菁英教育機構，從國小、國中、高中，都希望建立給學子優異的學習態度，以及學業上的成長，不過提到轉投入生技產業，他反而以社會責任為前提，為的就是希望打造運動員身後最佳的防護網。

提到創立的穩贏（Just Win)運動飲品，吳桓透露，這項運動飲品不但獲得110年全國運動會指定運動飲品肯定，整體企業口號跟想法，都是為了運動員未來著想。

▲補教名師吳桓投入穩贏生技，目標要打造運動員防護網。（圖／吳桓提供）
▲補教名師吳桓投入穩贏生技，目標要打造運動員防護網。（圖／吳桓提供）
身為執行長，吳桓說：「台灣很多運動員的傑出表現，並沒有被看到，一旦受到訓練障礙或是受傷等瓶頸，未來轉職也可能不容易，我也看到很多偏鄉孩子努力的故事，投入教育多年，我希望透過創新力量與通路，建立起更包容、永續的經濟環境與打造運動員的友善環境。」

吳桓也自嘲自己像是「瘋子」，他說：「有夢去努力不一定會實現，但瘋子才有機會！」他也鼓勵年輕人要勇敢追夢，勇往直前。

▲補教名師吳桓投入穩贏生技，目標要打造運動員防護網。（圖／吳桓提供）
▲補教名師吳桓投入穩贏生技，目標要打造運動員防護網。（圖／吳桓提供）
吳桓喜歡看棒球，從職棒元年就開始支持，在疫情前甚至有打壘球，自己的孩子也受到影響從少棒一路打到青少棒，讓他思考未來還可以給孩子些什麼，加上自己岳父是萬華青草店老濟安第一代創始人，妹妹也是化學博士，利用智利的沙漠湖鹽跟中藥的青草茶基底「咸豐草」，打造低鈉、能夠解熱的穩贏運動飲品，而這不只是商品，背後意義更是具有社會責任。

▲補教名師吳桓投入穩贏生技，目標要打造運動員防護網。（圖／吳桓提供）
▲補教名師吳桓投入穩贏生技，目標要打造運動員防護網。（圖／吳桓提供）
看到最近上映電影《聽見歌再唱》吳桓十分有感觸，他希望未來偏鄉兒童可以更有自信，以自己文化為傲，尤其他從事教育產業多年，深知偏鄉學校更需要教育相關的資源投入，才會有成果。因此他也跟30位有多元背景等社會傑出人士一起組成「穩贏偏鄉教育協會」，將產品盈餘50％捐給偏鄉教育使用，希望透過這些資源，給予偏鄉孩子信心，勇敢創造自己的故事。

▲補教名師吳桓投入穩贏生技，目標要打造運動員防護網。（圖／吳桓提供）
▲補教名師吳桓投入穩贏生技，目標要打造運動員防護網。（圖／吳桓提供）
除了幫助偏鄉孩童，看到現在社會運動員未來就業遇到的問題，吳桓也想打造「運動員企業」，他說，希望未來公司一半的員工都是運動員出身，因為運動員肯吃苦，又認真自律，是很理想的員工，未來，他也鼓勵孩子透過運動培養耐心跟信心，找到自我，並期待有更多運動員能在人生找到新的舞台。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
89.83%10.17%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
78.79%21.21%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
11.11%88.89%
2021-06-28-2021-07-01
若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

繼續作答
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

繼續作答
即時
推薦閱讀