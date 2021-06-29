運動員最佳防護網！穩贏生技投入偏鄉給予運動員機會

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提到創立的穩贏（Just Win)運動飲品，吳桓透露，這項運動飲品不但獲得110年全國運動會指定運動飲品肯定，整體企業口號跟想法，都是為了運動員未來著想。
身為執行長，吳桓說：「台灣很多運動員的傑出表現，並沒有被看到，一旦受到訓練障礙或是受傷等瓶頸，未來轉職也可能不容易，我也看到很多偏鄉孩子努力的故事，投入教育多年，我希望透過創新力量與通路，建立起更包容、永續的經濟環境與打造運動員的友善環境。」
吳桓也自嘲自己像是「瘋子」，他說：「有夢去努力不一定會實現，但瘋子才有機會！」他也鼓勵年輕人要勇敢追夢，勇往直前。
吳桓喜歡看棒球，從職棒元年就開始支持，在疫情前甚至有打壘球，自己的孩子也受到影響從少棒一路打到青少棒，讓他思考未來還可以給孩子些什麼，加上自己岳父是萬華青草店老濟安第一代創始人，妹妹也是化學博士，利用智利的沙漠湖鹽跟中藥的青草茶基底「咸豐草」，打造低鈉、能夠解熱的穩贏運動飲品，而這不只是商品，背後意義更是具有社會責任。
看到最近上映電影《聽見歌再唱》吳桓十分有感觸，他希望未來偏鄉兒童可以更有自信，以自己文化為傲，尤其他從事教育產業多年，深知偏鄉學校更需要教育相關的資源投入，才會有成果。因此他也跟30位有多元背景等社會傑出人士一起組成「穩贏偏鄉教育協會」，將產品盈餘50％捐給偏鄉教育使用，希望透過這些資源，給予偏鄉孩子信心，勇敢創造自己的故事。
除了幫助偏鄉孩童，看到現在社會運動員未來就業遇到的問題，吳桓也想打造「運動員企業」，他說，希望未來公司一半的員工都是運動員出身，因為運動員肯吃苦，又認真自律，是很理想的員工，未來，他也鼓勵孩子透過運動培養耐心跟信心，找到自我，並期待有更多運動員能在人生找到新的舞台。