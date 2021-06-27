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Delta變種病毒入侵　美國防疫重點放在年輕人

▲面對Delta變種病毒來勢洶洶，美國政府正積極鼓勵年輕族群接種新冠疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
▲面對Delta變種病毒來勢洶洶，美國政府正積極鼓勵年輕族群接種新冠疫苗。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-27 09:13:58

（中央社記者林宏翰洛杉磯26日專電）面對感染力更強、致死率更高的Delta變種病毒入侵，疫苗施打率數一數二的美國老神在在，政府正鼓勵接種率只有老年人一半的年輕人注射疫苗。

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人口約1000萬的大洛杉磯地區，自從4月中對16歲以上開放施打疫苗之後，染疫人數大幅下降。但兩個多月來，隨著年輕人施打意願較低、Delta病毒入侵，染疫人數小幅上升。

根據「洛杉磯時報」，洛杉磯郡6月初的平均單日新增確診降到162例，但6月下旬，平均單日新增確診上升到190例，住院人數從212人增加到234人。

目前洛杉磯發現123人感染Delta病毒，其中110人尚未接種疫苗，另3人只注射1劑。10名已注射疫苗的確診者均為不需要住院的輕症。

已證實美國疫苗能預防Delta病毒的前提下，提高施打率是中央及地方政府現在的防疫重點，特別是施打率只有老年人一半的年輕族群。

洛郡衛生局長費瑞（Barbara Ferrer）在疫情簡報上說：「只要有少部分人還沒打疫苗，變種病毒還是會持續擴散。」

費瑞分析：「完整接種的人們擁有不錯的保護力，只有極少數發生突破性感染，但都沒有變成重症。現在疫情發生在尚未接種疫苗的人們身上。」

總統拜登（Joe Biden）24日在推特上點名「年輕、尚未接種疫苗的人」最危險。

拜登推文指出，正在全球迅速擴散的Delta變種病毒，感染力更強，致死率更高，尚未注射疫苗的年輕人是最容易受到感染的族群，「如果你還沒接種，請去注射疫苗。讓我們提前阻斷這個病毒株，以免為時已晚」。

拜登政府22日公布數據，30歲以上美國成年人至少接種1劑疫苗的比例已達70%。

但疾病管制暨預防中心（CDC）指出，18歲到24歲之間的美國年輕人只有47.3%至少接種1劑疫苗，31.9%完整接種。這個數據低於整體美國成年人已接種1劑的65.4%和完整接種的55.9%。

疫苗施打率隨著年齡層向上而提升，50歲到64歲已施打1劑為72.4%，65歲到74歲為89%，75歲以上者為85.1%。(編輯：韋樞)1100627

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民調中心

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.3%94.7%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.25%35.75%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
36.69%63.31%
2021-06-25-2021-06-28
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