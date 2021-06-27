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從俄亥俄州起跑　川普將展開復仇之旅

▲美國前總統川普今天將重回俄亥俄州，舉辦他離開白宮後首場選舉形式的大型活動。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統川普今天將重回俄亥俄州，舉辦他離開白宮後首場選舉形式的大型活動。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-27 19:38:57

（中央社俄亥俄州威靈頓26日綜合外電報導）美國前總統川普今天將重回俄亥俄州，舉辦他離開白宮後首場選舉形式的大型活動。他將由此展開連串露面，在明年期中選舉前鼓舞支持者，同時鞏固自己在黨內的影響力。

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被踢出社群媒體、面臨多場法律訴訟的川普，似乎有意在2024年再度出馬競選總統，但目前為止他尚未針對自己的政治未來發布任何宣布。

1月卸任後，川普發表過兩場大型演說，其中包括本月初在北卡羅來納州的場子。他重提2020大選敗給拜登，也提及2月舉行的「保守政治行動會議」（CPAC），漫無邊際的長篇大論，和過去他出了名活力十足的戶外活動氛圍大相逕庭。

藉著參加俄州這場嘈雜的戶外大會、為曾任他幕僚的保守派候選人米勒（Max Miller）站台，川普清楚表現出，共和黨試圖在明年奪回聯邦參議院與眾議院，他仍想扮演其中的重要推手。

今天這場活動預定晚間7點開始，但數以千計支持者在活動開始前數小時就來到了現場，有人甚至紮營好幾天，只為了搶到前排位置，還有許多人戴著寫有川普競選口號「讓美國再次偉大」（MAGA）的紅色帽子。

57歲的零售店經理貝納斯（Laura Benas）說：「如果你研究川普的所有造勢會，就會看到成千上萬人，一個心智退化的老人根本不可能贏得這場選舉。」她這裡顯然是意指總統拜登。

支持者說，希望川普利用這系列活動團結共和黨理念相同的國會候選人，30歲的主婦狄金（JessicaDicken）說，「繼續這樣的集會非常重要」，她說，川普可以當個「俄亥俄州這裡和整個國家更保守運動的代言人」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1100627

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北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
4.57%95.43%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.73%35.27%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
36.72%63.28%
2021-06-25-2021-06-28
近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

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如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

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