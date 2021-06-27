從俄亥俄州起跑　川普將展開復仇之旅

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1月卸任後，川普發表過兩場大型演說，其中包括本月初在北卡羅來納州的場子。他重提2020大選敗給拜登，也提及2月舉行的「保守政治行動會議」（CPAC），漫無邊際的長篇大論，和過去他出了名活力十足的戶外活動氛圍大相逕庭。
藉著參加俄州這場嘈雜的戶外大會、為曾任他幕僚的保守派候選人米勒（Max Miller）站台，川普清楚表現出，共和黨試圖在明年奪回聯邦參議院與眾議院，他仍想扮演其中的重要推手。
今天這場活動預定晚間7點開始，但數以千計支持者在活動開始前數小時就來到了現場，有人甚至紮營好幾天，只為了搶到前排位置，還有許多人戴著寫有川普競選口號「讓美國再次偉大」（MAGA）的紅色帽子。
57歲的零售店經理貝納斯（Laura Benas）說：「如果你研究川普的所有造勢會，就會看到成千上萬人，一個心智退化的老人根本不可能贏得這場選舉。」她這裡顯然是意指總統拜登。
支持者說，希望川普利用這系列活動團結共和黨理念相同的國會候選人，30歲的主婦狄金（JessicaDicken）說，「繼續這樣的集會非常重要」，她說，川普可以當個「俄亥俄州這裡和整個國家更保守運動的代言人」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1100627