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泰國爆37起工地群聚感染　大曼谷地區收緊防疫

▲泰國近期工地群聚感染嚴重，巴育政府下令收緊防疫措施，關閉工寮、暫停餐廳內用餐。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國近期工地群聚感染嚴重，巴育政府下令收緊防疫措施，關閉工寮、暫停餐廳內用餐。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-27 10:16:50

泰國境內新冠肺炎（COVID-19）疫情再次升溫，週六（26）單日新增4161例確診、51例死亡，今（27）日新增3995例確診、42例死亡。泰國政府下令首都曼谷以及附近的地區，暫停室內用餐1個月、禁止超過20人的聚會、研討會及會議。

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《彭博社》報導，週一（28）開始，由於工人群聚感染情況嚴重，泰國曼谷大都會地區將暫停建築工寮供餐，泰國皇家公報（Royal Gazette）今（27）日發布一系列防疫措施，指出曼谷大都會地區，已經形成公共健康危機，如果不加快收緊防疫措施，確診人數恐激增導致醫療系統崩潰。

防疫限制以曼谷為中心，周邊的暖武里府（Nonthaburi）、巴吞他尼府（Pathum Thani）、北欖府（Samut Praka）、沙沒沙空府（Samut Sakhon）、佛統府（Nakhon Pathom）地區禁止餐廳內用餐，購物中心必須於晚上9點前關門，禁止派對、聚會等20人以上群聚，建築工地、工寮被迫關閉。據統計，5月以來，工地只少爆發37起群聚感染，曼谷地區約有575個建築工地，容納約8.1萬名工人。

泰國政府在曼谷大都會區設立建查哨，控制建築工人的人流移動，南部的那拉提瓦（Narathiwat）、北大年（Pattani）、宋卡（Songkhla）和也拉（Yala）四個省也將設立哨站。

▲（圖／翻攝自Twitter）
▲「曼谷封城」成為今日泰國的社群媒體熱門趨勢。（圖／翻攝自Twitter）
政府快速收緊防疫措施，令民眾感到十分驚愕，「#BangkokLockdown」標籤在社群媒體上成為熱門趨勢，不少人擔憂曼谷將進入封城。泰國總理巴育（Prayut Chan-o-cha）早前表示不願使用「封城」一詞，而是希望透過管控特定產業和人流移動達到減緩疫情的目標。

《彭博社》報導提到，泰國去年相當程度上控制了疫情大流行，但疫苗接種進度非常緩慢，至今只有約6%的人口接種疫苗。但總理巴育上週堅持，即使境內的確診數上升，普吉島7月1日重啟旅遊業的計畫仍維持不變。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.3%94.7%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.25%35.75%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
36.69%63.31%
2021-06-25-2021-06-28
若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

繼續作答
近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

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