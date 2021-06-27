泰國爆37起工地群聚感染　大曼谷地區收緊防疫

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防疫限制以曼谷為中心，周邊的暖武里府（Nonthaburi）、巴吞他尼府（Pathum Thani）、北欖府（Samut Praka）、沙沒沙空府（Samut Sakhon）、佛統府（Nakhon Pathom）地區禁止餐廳內用餐，購物中心必須於晚上9點前關門，禁止派對、聚會等20人以上群聚，建築工地、工寮被迫關閉。據統計，5月以來，工地只少爆發37起群聚感染，曼谷地區約有575個建築工地，容納約8.1萬名工人。
泰國政府在曼谷大都會區設立建查哨，控制建築工人的人流移動，南部的那拉提瓦（Narathiwat）、北大年（Pattani）、宋卡（Songkhla）和也拉（Yala）四個省也將設立哨站。
政府快速收緊防疫措施，令民眾感到十分驚愕，「#BangkokLockdown」標籤在社群媒體上成為熱門趨勢，不少人擔憂曼谷將進入封城。泰國總理巴育（Prayut Chan-o-cha）早前表示不願使用「封城」一詞，而是希望透過管控特定產業和人流移動達到減緩疫情的目標。
《彭博社》報導提到，泰國去年相當程度上控制了疫情大流行，但疫苗接種進度非常緩慢，至今只有約6%的人口接種疫苗。但總理巴育上週堅持，即使境內的確診數上升，普吉島7月1日重啟旅遊業的計畫仍維持不變。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。