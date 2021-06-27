監院擬約詢陳時中 蘇貞昌：現在苛責既不厚道也不公平
外傳監察院有意為先前機組員「3+11」的隔離政策，約詢中央流行疫情指揮中心（CDC）指揮官、衛福部長陳時中；行政院院長蘇貞昌今（27）日接受訪問時表示，過去台灣防疫表現相當優異，不該因為變種病毒肆虐，導致疫情出現新的衝擊就反過來苛責陳時中及防疫團隊，但也會尊重監院職權、不會迴避，不過蘇貞昌還是呼籲監院此刻應以防疫優先。
記者劉育辰／綜合報導
2021-06-27 11:05:36
蘇貞昌今天前往視察國道3號增設高原交流道工程，接受媒體訪問時被問到有關監院約詢陳時中一事；蘇貞昌表示，去年一整年，台灣的防疫工作做到世界最好、經濟發展第一，股票不但上萬點，人民也過正常的生活最久。現在因為變種病毒肆虐，台灣疫情有了新的衝擊，防疫團隊也夜以繼日努力，不要在這種時候就反過來苛責陳時中、苛責防疫團隊，這是相當不厚道，也非常不公平。
蘇貞昌也說，尊重監察院的職權行使，也呼籲讓防疫團隊現在夜以繼日的工作能夠全心全力，如果監察院在這個時候來約詢，政府基於職權尊重，也不會迴避，基於相關行政職權，會妥為說明。
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