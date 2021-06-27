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監院擬約詢陳時中　蘇貞昌：現在苛責既不厚道也不公平

▲行政院長蘇貞昌27日受訪時表示，台灣過去防疫做得相當好，不該因為疫情入侵苛責陳時中，這樣既不厚道也不公平。（圖／行政院提供）
▲行政院長蘇貞昌27日受訪時表示，台灣過去防疫做得相當好，不該因為疫情入侵苛責陳時中，這樣既不厚道也不公平。（圖／行政院提供）

記者劉育辰／綜合報導

2021-06-27 11:05:36

外傳監察院有意為先前機組員「3+11」的隔離政策，約詢中央流行疫情指揮中心（CDC）指揮官、衛福部長陳時中；行政院院長蘇貞昌今（27）日接受訪問時表示，過去台灣防疫表現相當優異，不該因為變種病毒肆虐，導致疫情出現新的衝擊就反過來苛責陳時中及防疫團隊，但也會尊重監院職權、不會迴避，不過蘇貞昌還是呼籲監院此刻應以防疫優先。

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蘇貞昌今天前往視察國道3號增設高原交流道工程，接受媒體訪問時被問到有關監院約詢陳時中一事；蘇貞昌表示，去年一整年，台灣的防疫工作做到世界最好、經濟發展第一，股票不但上萬點，人民也過正常的生活最久。現在因為變種病毒肆虐，台灣疫情有了新的衝擊，防疫團隊也夜以繼日努力，不要在這種時候就反過來苛責陳時中、苛責防疫團隊，這是相當不厚道，也非常不公平。

蘇貞昌也說，尊重監察院的職權行使，也呼籲讓防疫團隊現在夜以繼日的工作能夠全心全力，如果監察院在這個時候來約詢，政府基於職權尊重，也不會迴避，基於相關行政職權，會妥為說明。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.3%94.7%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.25%35.75%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
36.69%63.31%
2021-06-25-2021-06-28
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