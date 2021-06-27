COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

828公投是否因疫情延辦？陳時中：中選會依職責辦理

▲國內疫情未歇，8月28日公投是否如期舉行也受關注。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則表示，公投這事應該中選會本於職權去辦理。（圖／中選會提供）
▲國內疫情未歇，8月28日公投是否如期舉行也受關注。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則表示，公投這事應該中選會本於職權去辦理。（圖／中選會提供）

記者顏真真/台北報導

2021-06-27 15:28:57

新冠肺炎Delta印度變種病毒株入侵台灣，引發國人對國內本土疫情再度爆發的擔憂，8月28日舉辦的公投是否會因疫情而延辦？也引發關注。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（27）日表示，公投這事應該中選會本於職權去辦理，「他們有相關防疫計畫，我們會提供相關意見。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
受到防疫三級警戒管制影響，全台灣相關群聚活動都受到管制，但再過2個月就是828公投日，外關也關心公投是否會受到疫情影響而延辦？國民黨主席江啟臣今日就表示，因為疫情的關係，的確有很多變數，目前各界對於公投是否延期有不同看法，國民黨都尊重，但中選會跟指揮中心也要趕快擬定相關因應方案跟做法，及早對外說明，讓大家有充分準備跟討論的時間。

對於828公投日是否要延辦？陳時中今日下午在記者會上說，公投這事應該中選會本於職權去辦理，「他們有相關防疫計畫，我們會提供相關意見。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
4.73%95.27%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
63.88%36.12%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
36.14%63.86%
2021-06-25-2021-06-28
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

繼續作答
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀