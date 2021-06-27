828公投是否因疫情延辦？陳時中：中選會依職責辦理
新冠肺炎Delta印度變種病毒株入侵台灣，引發國人對國內本土疫情再度爆發的擔憂，8月28日舉辦的公投是否會因疫情而延辦？也引發關注。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（27）日表示，公投這事應該中選會本於職權去辦理，「他們有相關防疫計畫，我們會提供相關意見。」
記者顏真真/台北報導
2021-06-27 15:28:57
受到防疫三級警戒管制影響，全台灣相關群聚活動都受到管制，但再過2個月就是828公投日，外關也關心公投是否會受到疫情影響而延辦？國民黨主席江啟臣今日就表示，因為疫情的關係，的確有很多變數，目前各界對於公投是否延期有不同看法，國民黨都尊重，但中選會跟指揮中心也要趕快擬定相關因應方案跟做法，及早對外說明，讓大家有充分準備跟討論的時間。
對於828公投日是否要延辦？陳時中今日下午在記者會上說，公投這事應該中選會本於職權去辦理，「他們有相關防疫計畫，我們會提供相關意見。」
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