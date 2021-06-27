北京要求「中國人先打」　越南撤回50萬劑國藥疫苗分配

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中國大使館聲明指，越南違背了「優先考慮中國公民」的承諾，當地中國人應該在越南其他族群之前接種疫苗。中國大使館還表示，將繼續推動在越南的「春苗行動」為在海外的中國公民接種疫苗。中國大使館發布聲明後，「越南未兌現中國人優先承諾」標籤在微博上成為熱門話題，瀏覽次數高達6.5億次、討論次數4.4萬次。
中國強調「春苗行動」不是西方國家所謂的「疫苗外交」，以越南為例，當地的中國公民僅25萬人，中國政府卻慷慨的捐助了50萬劑。但《彭博社》報導分析，中國一直在向非洲、拉丁美洲、亞洲提供新冠疫苗，提升其國際地位對抗西方國家在新疆、香港議題上的批評聲浪，同時向內形塑政府的形象，凸顯西方國家防疫不力的問題。
報導指出，不像拜登政府承諾「無條件」捐助8000萬劑疫苗，中國捐出的疫苗通常都帶有「條件」。阿曼早前也接受了中國的疫苗援助，但中國外交部要求阿曼，當地中國人必須優先接種，還要派出最好的醫生協助施打。
越南近期與因南海爭端與中國關係緊張，是東南亞國協（ASEAN）中最後一個接受中國疫苗的成員。由於COVAX延遲交貨，越南疫苗接種率僅1.4%，日本早前向越南捐助100萬劑AZ（AstraZeneca）疫苗，週五（25）表示將再額外捐增100萬劑，越南國內也正積極開發國產疫苗Nanocovax。
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