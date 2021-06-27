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北京要求「中國人先打」　越南撤回50萬劑國藥疫苗分配

▲越南衛生部長阮青龍（左）日前表示，50萬劑國藥疫苗將提供給在越中國公民、計畫前往中國留學／工作的人士以及中越邊境居民，該分配計畫卻被中方批評違背承諾、沒有優先考量中國人。（圖／翻攝自新華社）
▲越南衛生部長阮青龍（左）日前表示，50萬劑國藥疫苗將提供給在越中國公民、計畫前往中國留學／工作的人士以及中越邊境居民，該分配計畫卻被中方批評違背承諾、沒有優先考量中國人。（圖／翻攝自新華社）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-27 11:16:26｜2021-06-27 11:18:34

受到Delta變種病毒株影響，越南境內新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，中國日前捐贈越南50萬劑國藥疫苗，越南政府計畫為提供給在越南的中國公民、將前往中國留學或工作民眾以及中越邊境居民等3類族群。然而，中國駐河內大使館日前發文批評越南的分配計畫「違背承諾」沒有體現對中國公民的關懷，越南目前已撤回該計畫。

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中國媒體報導指，援助越南的50萬劑國藥疫苗於6月20日抵達河內，越南卻在拿到疫苗之後就忘記了對中國的承諾，疫苗分配方案並未體現出對在越中國公民的關懷，令人心寒。中國駐越南使館週三（24）表示，越南發布的該疫苗使用方案，沒有與中方進行溝通，中國大使館已經第一時間表達關切，越方也回應將撤回分配計畫。

中國大使館聲明指，越南違背了「優先考慮中國公民」的承諾，當地中國人應該在越南其他族群之前接種疫苗。中國大使館還表示，將繼續推動在越南的「春苗行動」為在海外的中國公民接種疫苗。中國大使館發布聲明後，「越南未兌現中國人優先承諾」標籤在微博上成為熱門話題，瀏覽次數高達6.5億次、討論次數4.4萬次。

▲（圖／翻攝自中國官媒）
▲中國向越南捐助的50萬劑國藥疫苗6月20日抵達河內。（圖／翻攝自中國官媒）
中國強調「春苗行動」不是西方國家所謂的「疫苗外交」，以越南為例，當地的中國公民僅25萬人，中國政府卻慷慨的捐助了50萬劑。但《彭博社》報導分析，中國一直在向非洲、拉丁美洲、亞洲提供新冠疫苗，提升其國際地位對抗西方國家在新疆、香港議題上的批評聲浪，同時向內形塑政府的形象，凸顯西方國家防疫不力的問題。

報導指出，不像拜登政府承諾「無條件」捐助8000萬劑疫苗，中國捐出的疫苗通常都帶有「條件」。阿曼早前也接受了中國的疫苗援助，但中國外交部要求阿曼，當地中國人必須優先接種，還要派出最好的醫生協助施打。

越南近期與因南海爭端與中國關係緊張，是東南亞國協（ASEAN）中最後一個接受中國疫苗的成員。由於COVAX延遲交貨，越南疫苗接種率僅1.4%，日本早前向越南捐助100萬劑AZ（AstraZeneca）疫苗，週五（25）表示將再額外捐增100萬劑，越南國內也正積極開發國產疫苗Nanocovax。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.3%94.7%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.25%35.75%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
36.69%63.31%
2021-06-25-2021-06-28
若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

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