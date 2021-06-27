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還有群聚感染未釐清　陳時中不建議中職現在進行復賽

▲針對中職復賽，指揮中心指揮官陳時中表示，因還有群聚感染未釐清，不建議現在進行，在這節骨眼有點太匆促了。（圖／資料照，中職提供）
▲針對中職復賽，指揮中心指揮官陳時中表示，因還有群聚感染未釐清，不建議現在進行，在這節骨眼有點太匆促了。（圖／資料照，中職提供）

記者顏真真/台北報導

2021-06-27 14:38:21｜2021-06-27 15:23:30

Delta印度變種病毒侵台，中華職棒原訂6月29日復賽時程再往後延，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（27）日也表示，由於現在還有群聚事件未釐清，不建議現在進行，在這節骨眼有點太倉促了，但從中職所提防疫計畫是可行的。

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中職原本希望6月29日重新開打，且暫定前2個星期採取閉門比賽，不開放觀眾進場，比賽場地則避開雙北地區，並將計畫提報體育署，審完後轉送至指揮中心審查，指揮中心也表示要審視所提計畫是否符合現在疫情需要。

不過，由於Delta印度變種病毒侵台，已在屏東引發群聚事件，面對國內疫情持續延燒，聯盟也已表示針對復賽指揮中心並未反對，對於聯盟提出的防疫計畫也都認可，只是復賽的時間需要討論，讓選手在一個安心安全的環境下打球是聯盟的職責，中華職棒聯盟將以防疫為優先，完全配合指揮中心的決定。

陳時中今日也表示他們是有來公文，也看相關情況，看起來擬定方式有其可行性，但現在還有群聚事件未釐清，不建議現在就來進行，在這節骨眼有點太倉促了。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
4.73%95.27%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
63.88%36.12%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
36.14%63.86%
2021-06-25-2021-06-28
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若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

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