還有群聚感染未釐清　陳時中不建議中職現在進行復賽

Delta印度變種病毒侵台，中華職棒原訂6月29日復賽時程再往後延，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（27）日也表示，由於現在還有群聚事件未釐清，不建議現在進行，在這節骨眼有點太倉促了，但從中職所提防疫計畫是可行的。
記者顏真真/台北報導
2021-06-27 14:38:21｜2021-06-27 15:23:30
中職原本希望6月29日重新開打，且暫定前2個星期採取閉門比賽，不開放觀眾進場，比賽場地則避開雙北地區，並將計畫提報體育署，審完後轉送至指揮中心審查，指揮中心也表示要審視所提計畫是否符合現在疫情需要。
不過，由於Delta印度變種病毒侵台，已在屏東引發群聚事件，面對國內疫情持續延燒，聯盟也已表示針對復賽指揮中心並未反對，對於聯盟提出的防疫計畫也都認可，只是復賽的時間需要討論，讓選手在一個安心安全的環境下打球是聯盟的職責，中華職棒聯盟將以防疫為優先，完全配合指揮中心的決定。
陳時中今日也表示他們是有來公文，也看相關情況，看起來擬定方式有其可行性，但現在還有群聚事件未釐清，不建議現在就來進行，在這節骨眼有點太倉促了。
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