安心防疫！醫事人員綜所稅報繳再延1個月　至今年8月2日

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至於繳稅方式，可持繳款書以現金(或票據)方式至金融機構繳納（郵局不代收），3萬元以下可至便利商店繳納，或以委託取款轉帳方式繳款。此外，透過網路申報應行檢送的其他證明文件及單據資料，如未能現場提供，應於110年8月12日前送（寄）戶籍所在地國稅局或就近至任一國稅局所轄分局、稽徵所或服務處代收。
財政部也提醒，醫事人員如於6月30日前辦理申報者，可使用手機、平板或電腦進行網路申報，並利用多元方式例如信用卡、行動支付工具等繳稅，且可使用今年新增的手機報稅及行動電話認證2項服務；另適用稅額試算服務者亦可線上或電話確認及多元方式繳稅，輕鬆完成申報；如為退稅案件，於6月30日前採網路申報及稅額試算線上或電話語音回復者，可適用第1批（今年7月30日）退稅。
財政部也提醒，醫事人員如因防疫工作致未能於6月30日前申報，因報稅系統將於6月30日午夜12時關閉，無法在家自行辦理網路申報，屆時請於7月1日至8月2日期間前往就近的國稅局辦理申報，如有相關申報疑義，可撥打各地區國稅局服務電話或向所在地國稅局洽詢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。