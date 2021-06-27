企業捐贈疫苗遭勸阻？蘇貞昌重申：不會阻擋

外傳有意採購疫苗並捐贈給政府的企業，接到政府高層致電「關切」並勸阻，行政院院長蘇貞昌今（27）日受訪時表示，先前有看到台積電、鴻海要採購疫苗，政府也簽署好了所有法律文件；慈濟、各方願意來為購買疫苗努力，政府都是同樣的態度、積極協助。
記者劉育辰／綜合報導
2021-06-27 11:30:51
蘇貞昌今日上午前往視察國道3號增設高原交流道工程。媒體詢問蘇貞昌，外傳企業捐贈疫苗遭政府高層勸阻，「是不是手什麼溝通上的誤會？」蘇貞昌表示，因為疫情嚴峻，全球疫苗現貨非常短缺，政府盡一切努力希望能盡快拿到疫苗；看到民間，無論是團體、企業，願意透過各種管道爭取購買疫苗，政府也都表示肯定跟感謝。
蘇貞昌說，台積電、鴻海兩家企業先有聯絡，行政團隊也已經先行，在前天已經簽署好所有法律相關文件，希望兩家企業更努力，早日買到疫苗，政府也會盡一切來協助。而幫韓慈濟在內，只要願意來為購買疫苗努力，政府都是同樣的態度、都會積極協助，希望集結各方力量、一起合作，爭取到疫苗。
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