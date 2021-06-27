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企業捐贈疫苗遭勸阻？蘇貞昌重申：不會阻擋

▲慈濟有意捐贈疫苗，蘇貞昌27日受訪時重申，政府不會阻擋。（圖／美聯社／達志影像）
▲慈濟有意捐贈疫苗，蘇貞昌27日受訪時重申，政府不會阻擋。（圖／美聯社／達志影像）

記者劉育辰／綜合報導

2021-06-27 11:30:51

外傳有意採購疫苗並捐贈給政府的企業，接到政府高層致電「關切」並勸阻，行政院院長蘇貞昌今（27）日受訪時表示，先前有看到台積電、鴻海要採購疫苗，政府也簽署好了所有法律文件；慈濟、各方願意來為購買疫苗努力，政府都是同樣的態度、積極協助。

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蘇貞昌今日上午前往視察國道3號增設高原交流道工程。媒體詢問蘇貞昌，外傳企業捐贈疫苗遭政府高層勸阻，「是不是手什麼溝通上的誤會？」蘇貞昌表示，因為疫情嚴峻，全球疫苗現貨非常短缺，政府盡一切努力希望能盡快拿到疫苗；看到民間，無論是團體、企業，願意透過各種管道爭取購買疫苗，政府也都表示肯定跟感謝。

蘇貞昌說，台積電、鴻海兩家企業先有聯絡，行政團隊也已經先行，在前天已經簽署好所有法律相關文件，希望兩家企業更努力，早日買到疫苗，政府也會盡一切來協助。而幫韓慈濟在內，只要願意來為購買疫苗努力，政府都是同樣的態度、都會積極協助，希望集結各方力量、一起合作，爭取到疫苗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.3%94.7%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.25%35.75%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
36.69%63.31%
2021-06-25-2021-06-28
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

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若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

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