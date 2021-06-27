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NBA／Booker打到犯滿！太陽罰球大戰中勝出　系列賽聽牌

▲Deandre Ayton拋射。（圖／美聯社／達志影像）
▲Deandre Ayton拋射。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-06-27 12:00:52

洛杉磯快艇和鳳凰城太陽系列賽第4戰今(27)日開打，雙方本場打出復古的防守大戰，兩隊命中率都不高，太陽最多領先到16分，雖然末節一度差點被翻盤，但最終還是在慘烈的罰球中以84:80獲勝，系列賽3:1領先。

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太陽這場開賽攻勢猛烈，靠著對手失誤轉換快攻，一度打出14:2的高潮，首節打完快艇的外線命中率僅20%，也讓他們陷入多達9分的落後；次節主場軍進攻端仍然陷入單打獨鬥的局面，半場打完他們只得到36分，以14分落後給對手。

快艇前兩節三分球22投僅4中，第三節他們有所起色，一度打出一個29:16的小高潮，追到只剩1分差，三節打完比數變成66:69，太陽仍擁有3分的領先優勢。

末節Paul George罰進2球，讓快艇追到只剩1分，不過之後快艇始終差臨門一腳無法把比分壓過去，在最後10分鐘他們居然只拿2分，之後太陽靠Paul和Booker連續拿分，太陽讀秒時領先3分。

快艇多次成功防守，讓他們在最後17秒，還擁有一擊完成追平的機會，但太陽決定故意犯規送PG上罰球線，他兩罰全中雙方1分差；接著Paul兩罰全中，接著太陽再次犯規，George關鍵時刻居然兩罰全丟，但Saric搶籃板時犯規，DeMarcus Cousins兩罰一中，Paul隨後4罰3中鎖定比賽。

Booker這場面對Pattick Beverley的貼身防守，命中率仍然不理想22投僅8中，還犯滿畢業，不過他還是拿到25分；Deandre Ayton斬獲19分22籃板，Chris Paul得到了18分7助攻。

快艇方面，George整場手感都很冷，20投5中得到23分16籃板6助攻，Reggie Jackson得到20分，Ivica Zubac斬獲13分14籃板。Terance Mann砍下12分，為球隊板凳表現最好的球員。

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北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
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2021-06-25-2021-06-28

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是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
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2021-06-25-2021-06-28

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能，要回復正常生活多少要靠這個
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