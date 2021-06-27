NBA／Booker打到犯滿！太陽罰球大戰中勝出　系列賽聽牌

我是廣告 請繼續往下閱讀
快艇前兩節三分球22投僅4中，第三節他們有所起色，一度打出一個29:16的小高潮，追到只剩1分差，三節打完比數變成66:69，太陽仍擁有3分的領先優勢。
末節Paul George罰進2球，讓快艇追到只剩1分，不過之後快艇始終差臨門一腳無法把比分壓過去，在最後10分鐘他們居然只拿2分，之後太陽靠Paul和Booker連續拿分，太陽讀秒時領先3分。
快艇多次成功防守，讓他們在最後17秒，還擁有一擊完成追平的機會，但太陽決定故意犯規送PG上罰球線，他兩罰全中雙方1分差；接著Paul兩罰全中，接著太陽再次犯規，George關鍵時刻居然兩罰全丟，但Saric搶籃板時犯規，DeMarcus Cousins兩罰一中，Paul隨後4罰3中鎖定比賽。
Booker這場面對Pattick Beverley的貼身防守，命中率仍然不理想22投僅8中，還犯滿畢業，不過他還是拿到25分；Deandre Ayton斬獲19分22籃板，Chris Paul得到了18分7助攻。
快艇方面，George整場手感都很冷，20投5中得到23分16籃板6助攻，Reggie Jackson得到20分，Ivica Zubac斬獲13分14籃板。Terance Mann砍下12分，為球隊板凳表現最好的球員。