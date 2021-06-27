NBA／4火鍋！Ayton狂砍19分22籃板 比肩鄧肯、尤英
鳳凰城太陽今日在客場贏球，西區決賽以3:1領先洛杉磯快艇，很有機會拿下晉級總冠軍賽的門票。而此役能夠取勝，球隊當家中鋒Deandre Ayton全場19分21籃板的表現，可說是功不可沒。
記者黃建霖/綜合報導
2021-06-27 13:22:36｜2021-06-27 14:12:20
Ayton在今年季後賽開打至今，於攻防兩端所展現的宰制力讓人驚艷，上一輪對金塊他有效限制年度MVP得主Nikola Jokic，西決對快艇更是在籃下給予對手沉重打擊。
今天這一戰Ayton拿下22個籃板，太陽隊史在季後賽單場籃板數的保持人是「巴爵士」Charles Barkley，他曾經拿到24個和23個籃板球，居隊史榜單第1、2名，而前者則排第3。
另外他這一場還有4記阻攻，此前聯盟史上在分區決賽能拿到19分22籃板4阻攻的球員，僅有Patrick Ewing(尤英）和Tim Duncan，Ayton是第3位。
太陽總教練Monty Williams賽後稱讚子弟兵，「Ayton為我們贏下了今晚的比賽，他的貢獻舉足輕重」，並直言「他這個點對方難以攻破。」