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NBA／4火鍋！Ayton狂砍19分22籃板　比肩鄧肯、尤英

▲太陽狀元郎Deandre Ayton灌籃反超比分，準絕殺快艇。（圖／美聯社／達志影像）
▲太陽狀元郎Deandre Ayton灌籃反超比分，準絕殺快艇。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-06-27 13:22:36｜2021-06-27 14:12:20

鳳凰城太陽今日在客場贏球，西區決賽以3:1領先洛杉磯快艇，很有機會拿下晉級總冠軍賽的門票。而此役能夠取勝，球隊當家中鋒Deandre Ayton全場19分21籃板的表現，可說是功不可沒。

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Ayton在今年季後賽開打至今，於攻防兩端所展現的宰制力讓人驚艷，上一輪對金塊他有效限制年度MVP得主Nikola Jokic，西決對快艇更是在籃下給予對手沉重打擊。

今天這一戰Ayton拿下22個籃板，太陽隊史在季後賽單場籃板數的保持人是「巴爵士」Charles Barkley，他曾經拿到24個和23個籃板球，居隊史榜單第1、2名，而前者則排第3。

另外他這一場還有4記阻攻，此前聯盟史上在分區決賽能拿到19分22籃板4阻攻的球員，僅有Patrick Ewing(尤英）和Tim Duncan，Ayton是第3位。

太陽總教練Monty Williams賽後稱讚子弟兵，「Ayton為我們贏下了今晚的比賽，他的貢獻舉足輕重」，並直言「他這個點對方難以攻破。」

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民調中心

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
4.85%95.15%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
63.11%36.89%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
36.84%63.16%
2021-06-25-2021-06-28
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