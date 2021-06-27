台灣粉絲連線謝謝子瑜捐贈PARP　超甜對話曝光

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周子瑜日前透過陶晶瑩聯絡上賈永婕，透露希望能幫台灣做些什麼，還表示這是自己的生日願望，並一口氣捐贈了50台的PARP呼吸防護器，總價約140萬元，讓台灣網友非常感動，賈永婕也稱讚子瑜：「我兩個女兒說她才是真正的女神！」此外，除了賈永婕自己捐46台、子瑜捐贈50台之外，在中間代為傳話的陶晶瑩、李李仁夫妻也一起捐了20台，再加上林依晨、許瑋甯、光良等人一起出力，賈永婕前前後後總共下訂176台PARP。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
謝謝子瑜的善心🥺— Gru (@Gru0519) June 26, 2021
台灣的大家都愛妳啊啊啊💙
10 Rap成功啦嗚嗚嗚嗚嗚
我們都會小心健康的！#TWICE #트와이스 #TZUYU #쯔위 #kurakura https://t.co/Qu2WobjAJc pic.twitter.com/2MSMtyxtRp