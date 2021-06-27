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台灣粉絲連線謝謝子瑜捐贈PARP　超甜對話曝光

▲子瑜收到台灣粉絲的致謝，超可愛回應引起討論。（圖／翻攝TWICE IG）
▲子瑜收到台灣粉絲的致謝，超可愛回應引起討論。（圖／翻攝TWICE IG）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-06-27 13:37:10｜2021-06-27 13:43:25

女團TWICE昨（26）日舉行線上拍手會，其中台灣成員周子瑜雖然現在人在南韓，但依舊心繫台灣疫情，並掏腰包捐了50台PARP，有粉絲在線上拍手會上感謝子瑜的捐贈，並把對話內容上傳社群媒體，子瑜也用中文提醒粉絲要小心防疫，人美心善引起討論。

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TWICE昨天舉辦線上活動，與粉絲相見歡，幸運的台灣粉絲成功與子瑜連上線，對於子瑜大方捐贈了PARP表達感謝：「謝謝子瑜的善心，台灣的大家都愛妳！」子瑜聽到後，露出甜笑開心回應：「哇～謝謝，要小心喔！」

▲子瑜慶祝22歲生日。（圖／VLIVE）
▲子瑜捐贈50台PARP，台灣粉絲在TWICE的直播中特別感謝子瑜。（圖／VLIVE）
▲TWICE舉辦線上拍手會。（圖／翻攝TWICE
▲TWICE舉辦線上拍手會，與紛絲互動。（圖／翻攝TWICE IG）
周子瑜日前透過陶晶瑩聯絡上賈永婕，透露希望能幫台灣做些什麼，還表示這是自己的生日願望，並一口氣捐贈了50台的PARP呼吸防護器，總價約140萬元，讓台灣網友非常感動，賈永婕也稱讚子瑜：「我兩個女兒說她才是真正的女神！」此外，除了賈永婕自己捐46台、子瑜捐贈50台之外，在中間代為傳話的陶晶瑩、李李仁夫妻也一起捐了20台，再加上林依晨、許瑋甯、光良等人一起出力，賈永婕前前後後總共下訂176台PARP。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。



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民調中心

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
4.85%95.15%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
63.11%36.89%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
36.84%63.16%
2021-06-25-2021-06-28
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

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若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

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