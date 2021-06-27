COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

屏東祕魯祖孫案累計12確診　指揮中心：全是Delta病毒

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（27）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（27）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-06-27 14:21:57｜2021-06-27 14:43:48

針對各界最關注的屏東祕魯祖孫群聚案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（27）表示，24至26日總共篩檢了913人，目前所有PCR檢驗都是陰性。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳時中指出，屏東Delta病毒群聚案，累計共有12個確診個案，目前都是Delta病毒，屬於同一個群聚；目前屏東縣市府積極擴大採檢，昨（26）日共採檢469人，原本有1位快篩陽性，但目前目前PCR結果都是陰性；24至26日總共篩檢了913人，目前所有PCR檢驗都是陰性。

陳時中指出，目前居家隔離共匡列173人，未來也持續擴大當中；匡列標準持續提高，只要有可能的密切接觸者，都列為居家隔離，希望可以把疫情控制下來。

陳時中也說，祕魯祖孫回台的同機機組人員，目前居家隔離加上自主健康管理的時間都到了，也會再了解同機旅客的人員，都會再回追採檢，以了解整體染疫情況。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，目前總共除了祖孫2位基因定序為Delta病毒，另外也有其他5位定序出同樣結果，因此可確定是有8位Delta病毒確診個案；不過，案號14594到14596目前還未做基因定序，這3位也是會送檢驗，不過依照以往群聚結果，應也是Delta病毒沒錯。

陳時中補充，案號14413的Ct值太低，沒辦法做病毒基因定序，但是他是由案號14412的兄弟傳染，因此判定應也是Delta病毒。

另外，針對屏東群聚案，有人是在外界泡茶，因此有外界呼籲，應該讓屏東升四級並且進行「封村」等措施。對此，陳時中回應，目前沒有相關規劃，且在外泡茶未超過5人並未違反防疫措施，也沒有限制坐計程車，屏東相關群聚情況還要再調查。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
4.73%95.27%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
63.88%36.12%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
36.14%63.86%
2021-06-25-2021-06-28
若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

繼續作答
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀