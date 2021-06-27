屏東祕魯祖孫案累計12確診　指揮中心：全是Delta病毒

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳時中指出，目前居家隔離共匡列173人，未來也持續擴大當中；匡列標準持續提高，只要有可能的密切接觸者，都列為居家隔離，希望可以把疫情控制下來。
陳時中也說，祕魯祖孫回台的同機機組人員，目前居家隔離加上自主健康管理的時間都到了，也會再了解同機旅客的人員，都會再回追採檢，以了解整體染疫情況。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，目前總共除了祖孫2位基因定序為Delta病毒，另外也有其他5位定序出同樣結果，因此可確定是有8位Delta病毒確診個案；不過，案號14594到14596目前還未做基因定序，這3位也是會送檢驗，不過依照以往群聚結果，應也是Delta病毒沒錯。
陳時中補充，案號14413的Ct值太低，沒辦法做病毒基因定序，但是他是由案號14412的兄弟傳染，因此判定應也是Delta病毒。
另外，針對屏東群聚案，有人是在外界泡茶，因此有外界呼籲，應該讓屏東升四級並且進行「封村」等措施。對此，陳時中回應，目前沒有相關規劃，且在外泡茶未超過5人並未違反防疫措施，也沒有限制坐計程車，屏東相關群聚情況還要再調查。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。