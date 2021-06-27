今增9例死亡個案！8旬婦疑似肺栓塞　住院隔日陰轉陽過世

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羅一鈞分析，今天有3位死亡個案事先由陰轉陽，其中1位序號2號的70多歲男性是被院內接觸感染，該案本身有慢性阻塞肺病，於5月15日因為肺病發作住院，在醫院中後續有接觸其他確診者，5月27日PCR採檢轉陽性，之後因肺炎惡化而過世。
羅一鈞表示，另外兩位由陰轉陽的死亡個案，為序號8、9，其中序號8本身在家庭中就有確診病例，住院第一次採檢都是陰性，應是接觸家人後受到感染有潛伏期，住院後轉陽性，後因病情惡化而不幸過世。
羅一鈞指出，序號9為80多歲女性，於6月22日出現發燒症狀，本身有巴金森氏症、心臟病，因為發燒住院照X光後有肺部異常，23日住院採檢為陰性，不過因為她有肺炎，符合通報定義，因此隔日二採就轉成陽性；該案住院後，就有嚴重意識不清、呼吸衰竭、酸中毒、血壓下降的狀況，後來因為年紀大加上病情惡化，於6月24日不幸過世。
羅一鈞稱，序號9較特別是電腦斷層顯示有疑似肺栓塞，會提到專家諮詢小組所成立的死因研判小組，再請專家做審查與研判；之前都有肺栓塞案例較少，目前這是第2例，但可能在專家諮詢小組召集人張上淳事後回顧病例後，會再發現一些膝前位發現的狀況，之後經整理後會再跟外界報告。
羅一鈞補充，序號9沒有特別查到有家庭接觸者，但入院第二天採檢就轉陽性，推測也不是院內感染造成，應是在社區感染的可能性最高。
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