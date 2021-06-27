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今增9例死亡個案！8旬婦疑似肺栓塞　住院隔日陰轉陽過世

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（27）日出席記者會，說明COVID-19國內死亡個案情況。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（27）日出席記者會，說明COVID-19國內死亡個案情況。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-06-27 15:10:33｜2021-06-27 15:13:15

中央流行疫情指揮中心今（27）日公布，國內新增89例COVID-19確定病例，分別為88例本土及1例境外移入；另確診個案中新增9例死亡。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞羅一鈞表示，今日有3位由陰轉陽的死亡個案，但僅有1位為院內感染所致。

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指揮中心說明，今日新增9例死亡個案，為3例男性、6例女性，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月15日至6月22日，確診日介於5月20日至6月25日，死亡日介於6月22日至6月26日。

▲6月27日新增死亡COVID-19確診個案表。（圖／指揮中心提供）
▲6月27日新增死亡COVID-19確診個案表。（圖／指揮中心提供）
 

羅一鈞分析，今天有3位死亡個案事先由陰轉陽，其中1位序號2號的70多歲男性是被院內接觸感染，該案本身有慢性阻塞肺病，於5月15日因為肺病發作住院，在醫院中後續有接觸其他確診者，5月27日PCR採檢轉陽性，之後因肺炎惡化而過世。

羅一鈞表示，另外兩位由陰轉陽的死亡個案，為序號8、9，其中序號8本身在家庭中就有確診病例，住院第一次採檢都是陰性，應是接觸家人後受到感染有潛伏期，住院後轉陽性，後因病情惡化而不幸過世。

羅一鈞指出，序號9為80多歲女性，於6月22日出現發燒症狀，本身有巴金森氏症、心臟病，因為發燒住院照X光後有肺部異常，23日住院採檢為陰性，不過因為她有肺炎，符合通報定義，因此隔日二採就轉成陽性；該案住院後，就有嚴重意識不清、呼吸衰竭、酸中毒、血壓下降的狀況，後來因為年紀大加上病情惡化，於6月24日不幸過世。

羅一鈞稱，序號9較特別是電腦斷層顯示有疑似肺栓塞，會提到專家諮詢小組所成立的死因研判小組，再請專家做審查與研判；之前都有肺栓塞案例較少，目前這是第2例，但可能在專家諮詢小組召集人張上淳事後回顧病例後，會再發現一些膝前位發現的狀況，之後經整理後會再跟外界報告。

羅一鈞補充，序號9沒有特別查到有家庭接觸者，但入院第二天採檢就轉陽性，推測也不是院內感染造成，應是在社區感染的可能性最高。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
4.73%95.27%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
63.88%36.12%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
36.14%63.86%
2021-06-25-2021-06-28
近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

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