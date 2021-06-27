7月下旬醫事人員國考 陳時中：若防疫能維持盡量不取消
全國三級警戒延期至7月2日，不過考選部日前卻宣布，7月下旬醫事人員國考如期舉行。對此，中央流行疫情指揮中心陳時中今（27）回應，國考牽涉到個人工作，更關係到醫療人力，如果防疫能夠維持，盡量不要取消。
記者賴志昶／台北報導
2021-06-27 15:23:55
考選部今日表示，因疫情已有減緩趨勢，針對訂於7月下旬舉行的三項醫事人員考試，將朝如期舉行方向規劃，除將延長考試日程外，並增加12項強化防疫作為，該項考試計畫將於近日內報請指揮中心同意後正式對外發布。
對此，陳時中今於指揮中心記者會上回應，如果在防疫能夠維持住的情況下，盡量不要取消國考，畢竟國考牽涉到個人工作，也關係到醫療人力，目前醫療人力一直在替換當中，要有國考才有新的人力能夠進來，
陳時中也表示，至於整體考場如何做好相關措施，這是主辦單位責無旁貸的責任，指揮中心也會隨時跟靠考選部保持聯繫。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。