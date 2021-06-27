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7月下旬醫事人員國考　陳時中：若防疫能維持盡量不取消

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（27）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（27）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-06-27 15:23:55

全國三級警戒延期至7月2日，不過考選部日前卻宣布，7月下旬醫事人員國考如期舉行。對此，中央流行疫情指揮中心陳時中今（27）回應，國考牽涉到個人工作，更關係到醫療人力，如果防疫能夠維持，盡量不要取消。

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考選部今日表示，因疫情已有減緩趨勢，針對訂於7月下旬舉行的三項醫事人員考試，將朝如期舉行方向規劃，除將延長考試日程外，並增加12項強化防疫作為，該項考試計畫將於近日內報請指揮中心同意後正式對外發布。

對此，陳時中今於指揮中心記者會上回應，如果在防疫能夠維持住的情況下，盡量不要取消國考，畢竟國考牽涉到個人工作，也關係到醫療人力，目前醫療人力一直在替換當中，要有國考才有新的人力能夠進來，

陳時中也表示，至於整體考場如何做好相關措施，這是主辦單位責無旁貸的責任，指揮中心也會隨時跟靠考選部保持聯繫。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
4.73%95.27%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
63.88%36.12%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
36.14%63.86%
2021-06-25-2021-06-28
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若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

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