恢復家庭移工轉換　指揮中心：雇主接續日應安排檢驗PCR

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指揮中心表示，家庭類雇主接續聘僱(含期滿轉換)家庭類移工應辦理以下事項，
一、安排移工核酸檢驗（下稱PCR）：承接家庭類移工之新雇主應於接續聘僱（含期滿轉換）當日安排移工至合格醫療機構檢驗PCR，檢測費用應由新雇主支付。
二、雇主應依指引辦理防疫措施：倘若接續聘僱移工檢測PCR確診時，新雇主應負雇主責任，並依勞動部「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」(下稱雇主指引)，配合衛生單位安排就醫或送集中檢疫所隔離治療，並依確診個案處置及解除隔離治療條件接續處理。倘若接續聘僱移工檢測PCR陰性，新雇主應依雇主指引，每日進行移工健康監測及記錄移工出入足跡。
指揮中心進一步表示，新雇主若未於接續聘僱(含期滿轉換)當日，安排移工檢驗PCR，將依「就業服務法」第57條第9款規定，處新臺幣6萬至30萬元罰鍰，並不予核發接續聘僱許可及廢止名額。另雇主如果委託仲介公司辦理移工生活照顧，但仲介公司未善盡受任事務，違反防疫措施，仲介公司將被依「仲介公司違反就業服務法」規定，處新臺幣6萬元以上至30萬元以下罰鍰。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。