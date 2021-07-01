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恢復家庭移工轉換　指揮中心：雇主接續日應安排檢驗PCR

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（27）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（27）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-07-01 14:07:03｜2021-07-01 14:31:52

中央流行疫情指揮中心今(1)日表示，本土確診案例連續1週低於百人，經考量失能者家庭照顧需求，及家庭較無其他替代人力，且不致有產業移工群聚擴大傳染風險等因素，自即日起優先恢復外籍家庭看護工及家庭幫傭，得轉換由家庭類雇主接續聘僱(含期滿轉換)；至於其他產業移工仍暫緩轉換，未來將視疫情再行檢討。

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▲中央流行疫情指揮中心宣布7月1日起恢復家庭類移工轉換。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心宣布7月1日起恢復家庭類移工轉換。（圖／指揮中心提供）


指揮中心表示，家庭類雇主接續聘僱(含期滿轉換)家庭類移工應辦理以下事項，
一、安排移工核酸檢驗（下稱PCR）：承接家庭類移工之新雇主應於接續聘僱（含期滿轉換）當日安排移工至合格醫療機構檢驗PCR，檢測費用應由新雇主支付。
二、雇主應依指引辦理防疫措施：倘若接續聘僱移工檢測PCR確診時，新雇主應負雇主責任，並依勞動部「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」(下稱雇主指引)，配合衛生單位安排就醫或送集中檢疫所隔離治療，並依確診個案處置及解除隔離治療條件接續處理。倘若接續聘僱移工檢測PCR陰性，新雇主應依雇主指引，每日進行移工健康監測及記錄移工出入足跡。

指揮中心進一步表示，新雇主若未於接續聘僱(含期滿轉換)當日，安排移工檢驗PCR，將依「就業服務法」第57條第9款規定，處新臺幣6萬至30萬元罰鍰，並不予核發接續聘僱許可及廢止名額。另雇主如果委託仲介公司辦理移工生活照顧，但仲介公司未善盡受任事務，違反防疫措施，仲介公司將被依「仲介公司違反就業服務法」規定，處新臺幣6萬元以上至30萬元以下罰鍰。

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月1日確診13625例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月1日確診13625例。（圖／NOWnews製表）
 

▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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